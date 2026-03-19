Γ. Στουρνάρας: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία, καθώς βασίζεται σε ισχυρά θεμέλια

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας σε εκδήλωση της Αμερικανικής Ελληνικής Εκπαιδευτικής Προοδευτικής Ενωσης (AHEPA) στη Φρανγκφούρτη, τόνισε οτι «οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση και ότι οι τιμές ενέργειας θα αποκλιμακωθούν. Η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης».

Η ανθεκτικότητα της οικονομίας όπως είπε βασίζεται σε ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη: υγιή δημόσια οικονομικά, αύξηση επενδύσεων, βελτίωση της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των εξαγωγών.

Στην ομιλία του, η οποία εστίασε στα διδάγματα της ελληνικής κρίσης για το ευρωπαϊκό μπλοκ, υπογράμμισε ότι η χώρα έχει μετατοπίσει την προσοχή της από την ανάκαμψη στη «στρατηγική επιτάχυνση», με βασικό στόχο τη σύγκλιση με την Ευρωζώνη. Όπως σημείωσε, αυτό απαιτεί κάλυψη του επενδυτικού κενού, ενίσχυση της παραγωγικότητας μέσω νέων τεχνολογιών, συνέχιση μεταρρυθμίσεων και αποτελεσματική αξιοποίηση εγχώριων και ευρωπαϊκών πόρων, καθώς και ξένων επενδύσεων.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι η μακροοικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα πρέπει να παραμείνουν βασικοί πυλώνες της οικονομικής στρατηγικής, ενώ κρίσιμη είναι και η ενίσχυση των επενδύσεων. Παράλληλα, τόνισε ότι η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ευκαιρίες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, όπως σημείωσε, η Ελλάδα μπορεί όχι μόνο να διατηρήσει την ανάκαμψη, αλλά και να περάσει σε μια φάση υψηλότερων επενδύσεων, αυξημένης παραγωγικότητας και ισχυρότερης οικονομικής ανθεκτικότητας.

Αναφερόμενος στις προοπτικές της οικονομίας, ο κ. Στουρνάρας επισήμανε ότι, εφόσον αποκλιμακωθούν οι τιμές ενέργειας, η ανάπτυξη αναμένεται να κινηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι (2,1%), παραμένοντας πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει εύθραυστο, καθώς η γεωπολιτική αστάθεια, η αβεβαιότητα και το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου συνιστούν σημαντικούς κινδύνους. Όπως σημείωσε, σε περίπτωση παρατεταμένης σύγκρουσης, η Ευρωζώνη θα αντιμετωπίσει υψηλότερο πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη.

Κλείνοντας, έκανε αναδρομή στην πορεία προς την ελληνική κρίση και στα διδάγματα των μνημονίων, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία αυτή παραμένει επίκαιρη. Όπως τόνισε, περίοδοι συγκρούσεων, όπως αυτή στη Μέση Ανατολή, προκαλούν δημοσιονομικές πιέσεις, ενεργειακές αναταράξεις και αυξημένη αβεβαιότητα, καθιστώντας αναγκαία την ορθή δημοσιονομική διακυβέρνηση και τον συντονισμένο χειρισμό κρίσεων.