Fuel Pass: Τι θα λάβουν οι δικαιούχοι - Προϋποθέσεις και διαδικασία

Στην τελική ευθεία μπαίνει η ενεργοποίηση του νέου Fuel Pass, καθώς μετά τη δημοσίευση της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους.

Το νέο σχήμα επιδότησης καυσίμων αφορά το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου και δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα λάβουν την ενίσχυση, με βασική διαφοροποίηση το ύψος του ποσού. Όσοι επιλέξουν την ψηφιακή κάρτα θα λάβουν μεγαλύτερη επιδότηση, ενώ όσοι προτιμήσουν κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό θα δουν μειωμένο ποσό, κατά 5 έως 10 ευρώ, με αντάλλαγμα μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των χρημάτων.

Η άυλη κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγορές καυσίμων, αλλά και για μετακινήσεις με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή ταξί, υπό την προϋπόθεση ότι τα αντίστοιχα συστήματα υποστηρίζουν ανέπαφες πληρωμές. Αντίθετα, τα χρήματα που κατατίθενται σε λογαριασμό μπορούν να αξιοποιηθούν ελεύθερα, ακόμη και για ανάληψη μετρητών, χωρίς περιορισμούς.

Η διαδικασία για την αίτηση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους, να δηλώσουν το όχημα και να επιλέξουν τον τρόπο πληρωμής. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων γίνεται αυτόματα μέσω διασύνδεσης με τα μητρώα της ΑΑΔΕ, χωρίς την ανάγκη προσκόμισης δικαιολογητικών.

Οι προϋποθέσεις και τα εισοδηματικά κριτήρια

Βασική προϋπόθεση είναι ο ωφελούμενος να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και να πληροί τα εισοδηματικά όρια, τα οποία διαμορφώνονται έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το «ταβάνι» του εισοδήματος ανεβαίνει στις 39.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται επίσης προσαύξηση 5.000 για κάθε τέκνο. Παράλληλα, το όχημα που δηλώνεται θα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα, ακόμη και αν διαθέτει περισσότερα, ενώ το ίδιο όχημα δεν μπορεί να δηλωθεί από περισσότερους δικαιούχους. Δικαίωμα έχουν ιδιοκτήτες, συνιδιοκτήτες ή μισθωτές μέσω leasing.

Τα ποσά της επιδότησης διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τόπο κατοικίας και τον τύπο του οχήματος. Για αυτοκίνητα, η ενίσχυση φτάνει τα 60 ευρώ με χρήση ψηφιακής κάρτας για τους κατοίκους νησιωτικών περιοχών και διαμορφώνεται στα 50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα. Σε περίπτωση επιλογής τραπεζικού λογαριασμού, τα ποσά μειώνονται αντίστοιχα στα 50 και 40 ευρώ.

Για τους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών, η επιδότηση ανέρχεται σε 35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές και 30 ευρώ για την υπόλοιπη χώρα με χρήση κάρτας, ενώ υποχωρεί στα 30 και 25 ευρώ αντίστοιχα όταν επιλέγεται κατάθεση σε ΙΒΑΝ.

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας θα σηματοδοτήσει την έναρξη της διαδικασίας για την καταβολή της ενίσχυσης, η οποία υπολογίζεται το Πάσχα με απώτερο στόχο την άμεση στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος μετακίνησης, την ώρα που οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται μέρα με τη μέρα.