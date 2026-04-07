Fuel Pass: Με σύστημα ΑΦΜ οι αιτήσεις μετά τα προβλήματα – Ποιοι προλαβαίνουν πληρωμή πριν το Πάσχα

Με αλλαγές της τελευταίας στιγμής συνεχίζεται η διαδικασία για το νέο Fuel Pass, καθώς τα σοβαρά τεχνικά προβλήματα που καταγράφηκαν κατά το άνοιγμα της πλατφόρμας χθες οδήγησαν το οικονομικό επιτελείο στην επαναφορά του μοντέλου υποβολής αιτήσεων με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr δέχθηκε ισχυρή πίεση από τον μεγάλο όγκο χρηστών, με αποτέλεσμα να εμφανίζει διαδοχικές δυσλειτουργίες. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα στα πρώτα 30 λεπτά υποβλήθηκαν περισσότερες από 16.000 αιτήσεις, οι οποίες ξεπέρασαν τις 60.000 μέσα στις δύο πρώτες ώρες, ενώ στο τρίωρο είχαν ήδη υπερβεί τις 120.000.

Υπό αυτές τις συνθήκες, αποφασίστηκε η άμεση τροποποίηση της διαδικασίας, με στόχο την αποσυμφόρηση του συστήματος και την ομαλή συνέχιση της υποβολής αιτήσεων.

Πώς θα γίνονται πλέον οι αιτήσεις

Η υποβολή θα πραγματοποιείται σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων:

Τρίτη 7/4/2026: ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2 και 3

Τετάρτη 8/4/2026: ΑΦΜ που λήγουν σε 4, 5, 6 και 7

Πέμπτη 9/4/2026: ΑΦΜ που λήγουν σε 8, 9 και 0

Από την Παρασκευή 10/4/2026, η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους, χωρίς περιορισμούς, έως και τις 30 Απριλίου.

Ποιοι πληρώνονται πριν το Πάσχα

Η αλλαγή στη διαδικασία επηρεάζει και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, καθώς η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης.

Με τα έως τώρα δεδομένα, όσοι υποβάλουν αίτηση έως και τη Μεγάλη Τρίτη έχουν τη δυνατότητα να λάβουν την επιδότηση πριν από το Πάσχα, με πιθανή ημερομηνία πίστωσης τη Μεγάλη Πέμπτη.

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται τόσο όσοι πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την αίτηση από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας όσο και όσοι, βάσει προγραμματισμού, έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 1, 2 ή 3.

Για τους υπόλοιπους δικαιούχους, η πληρωμή μετατίθεται μετά τις γιορτές, καθώς μεσολαβούν η τραπεζική αργία της Μεγάλης Παρασκευής και η Δευτέρα του Πάσχα. Οι καταβολές αναμένεται να ξεκινήσουν από την Τρίτη του Πάσχα.

Υποστήριξη για τους πολίτες

Για την εξυπηρέτηση των πολιτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή έχουν απορίες, λειτουργεί helpdesk στο 2102154173 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00), ενώ υπάρχει και δυνατότητα επικοινωνίας μέσω email στη διεύθυνση [email protected].