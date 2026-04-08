Fuel pass 2026: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση σήμερα

Με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass.

Σήμερα, Μ. Τετάρτη μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι δικαιούχοι των οποίων το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ είναι 4, 5, 6 και 7.

Υπενθυμίζεται ότι οι πληρωμές πραγματοποιούνται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι όσοι υπέβαλαν αίτηση τη Δευτέρα αναμένεται να δουν τα ποσά να πιστώνονται εντός της ημέρας.

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου. Ωστόσο, τυχόν αδιάθετο ποσό θα παραμείνει ενεργό στην κάρτα μέχρι τέλος Ιουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν το https://vouchers.gov.gr/fuelpass/appfront