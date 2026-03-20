Φουσκώνει το κόστος καυσίμων για τις αεροπορικές - Ραγδαία αύξηση στις κρατήσεις 

Συναγερμό σήμαναν οι αεροπορικές εταιρείες λόγω της εκτίναξης του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών που προκάλεσε η σύρραξη ΗΠΑ - Iσραήλ με το Ιράν. Προειδοποιούν για επιπλέον κόστη εκατοντάδων εκατομμυρίων, υψηλότερους ναύλους και περικοπές σε δρομολόγια.

Παράλληλα, αυξάνονται ραγδαία οι κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων καθώς οι ταξιδιώτες σπεύδουν να κλειδώσουν τις τιμές.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Delta Airlines σε συνέδριο που οργάνωσε η JP Morgan, η δραματική άνοδος του κόστους καυσίμων αεροσκαφών έχει αυξήσει το κόστος της εταιρείας κατά $400 εκατ. μόνο τον Μάρτιο.

Ο κλάδος των αερομεταφορών κινείται γρήγορα για να μετακυλήσει τα αυξημένα έξοδα στους ναύλους. Η American Airlines αναμένει αύξηση τω εξόδων κατά $400 εκατ. το πρώτο τρίμηνο λόγω του κόστους των καυσίμων.

Από τις πρώτες που αντέδρασαν στις νέες συνθήκες, η SAS, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Σκανδιναβίας, μειώνει έναν περιορισμένο αριθμό πτήσεων λόγω της απότομης και ξαφνικής αύξησης στις τιμές των καυσίμων.

Ολόκληρο το σύστημα αερομεταφορών στην Ευρώπη δέχεται πίεση από το ξαφνικό σοκ στις τιμές των καυσίμων. Ο πόλεμος, πλέον στην Τρίτη του εβδομάδα, έχει βυθίσει την παγκόσμια βιομηχανία αερομεταφορών σε αναταραχή με πτήσεις να ακυρώνονται ή να αναπρογραμματίζονται καθώς το μεγαλύτερο μέρος του εναέριου χώρου της Μέσης Ανατολής παραμένει κλειστό λόγω φόβων για επιθέσεις με πυραύλους και drone.

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν αναδειχθεί σε σημαντική πρόκληση, αυξάνοντας τα λειτουργικά κόστη. Οι τιμές στην Ευρώπη έχουν διπλασιαστεί και στην Ασία έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 80% από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Τα καύσιμα αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη δαπάνη του κλάδου μετά το εργατικό κόστος. Ανέρχονται συνήθως στο ένα πέμπτο έως το ένα τέταρτο των λειτουργικών εξόδων.

Στις ΗΠΑ οι αεροπορικές εταιρείες έχουν σε μεγάλο βαθμό σταματήσει την αντιστάθμιση κινδύνου για τα καύσιμα τα τελευταία χρόνια. Το ίδιο συνέβη και με την SAS πέρυσι.

Οι προειδοποιήσεις για το κόστος δείχνουν πως οι επιπτώσεις της σύγκρουσης εξαπλώνονται πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή με τις αεροπορικές εταιρείες να διαχειρίζονται τη μεγαλύτερη κρίση από την πανδημία COVID 19.

Την εβδομάδα που πέρασε η Air France-KLM ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές εισιτηρίων στις υπερατλαντικές και άλλες μεγάλες αποστάσεις για να αντισταθμίσει την εκτόξευση του κόστους των καυσίμων.

Μερικές αεροπορικές εταιρείες έχουν αρχίσει να επιβάλλουν πρόσθετες χρεώσεις καυσίμων που μπορεί όμως να διαβρώσουν τα κέρδη τους.

Παράλληλα, οι αεροπορικές εταιρείες καταγράφουν μια από τις ισχυρότερες τάσεις κρατήσεων στην ιστορία του κλάδου καθώς οι ταξιδιώτες σπεύδουν να αγοράσουν εισιτήρια πριν η αύξηση του κόστους καυσίμων οδηγήσει σε άνοδο των ναύλων.

Οι αεροπορικές στη μεγαλύτερη αγορά αερομεταφορών του κόσμου, στις ΗΠΑ, αποκομίζουν τα οφέλη από τη σπουδή των καταναλωτών να κλειδώσουν τις τιμές πριν αυτές αυξηθούν λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Η Delta και η American ανέφεραν στο συνέδριο ότι κατέγραψαν μερικές από τις ισχυρότερες ημέρες πωλήσεων στην ιστορία τους τον Μάρτιο, κάτι που δείχνει ότι οι καταναλωτές κατοχυρώνουν τώρα τις τιμές ενόψει της πιο έντονης ταξιδιωτικής κινητικότητας των επόμενων μηνών.

Ωστόσο, οι χρεώσεις καυσίμων αρχίζουν ήδη να επηρεάζουν αρνητικά την κερδοφορία. Η American Airlines περιμένει ζημιά ανά μετοχή γύρω στα $0,10 το πρώτο τρίμηνο.