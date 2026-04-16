Φορολογικές δηλώσεις: Οι «εύκολες λύσεις» που κρύβουν παγίδες

Στο προσκήνιο επιστρέφουν, για ακόμη μία χρονιά, πρακτικές αμφίβολης αξιοπιστίας γύρω από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, με επιτήδειους να υπόσχονται «ελαφρύτερα» εκκαθαριστικά και αυξημένες επιστροφές φόρου, προσελκύοντας φορολογούμενους με χαμηλό κόστος υπηρεσιών.

Οι συγκεκριμένες προσφορές συνοδεύονται συχνά από δεσμεύσεις για μείωση του τελικού φόρου ή ακόμη και για εξασφαλισμένη επιστροφή, δημιουργώντας την εντύπωση μιας «εύκολης λύσης». Ωστόσο, πίσω από αυτές τις υποσχέσεις κρύβονται σοβαροί κίνδυνοι, καθώς η τεχνητή μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης δεν συνεπάγεται απαραίτητα και ορθή αποτύπωση των πραγματικών εισοδημάτων.

Στην πράξη, τέτοιου είδους παρεμβάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε στοχευμένους ελέγχους από την ΑΑΔΕ, με τους φορολογούμενους να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόσθετους φόρους, προσαυξήσεις και σημαντικά πρόστιμα.

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ), επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη καταγραφεί περιπτώσεις πολιτών που παρασύρθηκαν από αντίστοιχες πρακτικές, με αποτέλεσμα να βρεθούν αντιμέτωποι με φορολογικούς ελέγχους και επιβαρύνσεις.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, οι πρακτικές αυτές βασίζονται κυρίως σε «επιθετική» τιμολογιακή πολιτική και εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση, χωρίς ουσιαστική γνώση του φορολογικού προφίλ του πελάτη. Το χαμηλό κόστος λειτουργεί ως δέλεαρ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβάλλεται ακόμη και η υπόσχεση επιστροφής φόρου ως «αντάλλαγμα» για την ανάθεση της δήλωσης.

Ωστόσο, το περιθώριο παρεμβάσεων στις φορολογικές δηλώσεις έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η προσυμπλήρωση και η προεκκαθάριση των δηλώσεων από την ΑΑΔΕ σημαίνει ότι τα βασικά εισοδηματικά στοιχεία είναι ήδη καταγεγραμμένα. Οποιαδήποτε απόπειρα μεταβολής τους –είτε μέσω δηλώσεων δαπανών, είτε μέσω ανάλωσης κεφαλαίου, δωρεών ή γονικών παροχών– υπόκειται πλέον σε άμεσες και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται πλέον ψηφιακά και σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την «παράκαμψη» των φορολογικών υποχρεώσεων χωρίς συνέπειες. Ακόμη και μικρές αποκλίσεις μπορούν να ενεργοποιήσουν διαδικασίες ελέγχου, οδηγώντας σε επιβαρύνσεις που συχνά υπερβαίνουν το όποιο πρόσκαιρο όφελος.

Η ΠΟΦΕΕ μαλιστα καλεί τους φορολογούμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε αόριστες υποσχέσεις φορολογικών ελαφρύνσεων και να επιλέγουν πιστοποιημένους επαγγελματίες, με πλήρη γνώση της φορολογικής νομοθεσίας και των πραγματικών δεδομένων κάθε υπόθεσης.

Σε μια περίοδο όπου οι φορολογικές διαδικασίες γίνονται ολοένα και πιο αυτοματοποιημένες και διαφανείς, οι «εύκολες λύσεις» μπορεί τελικά να αποδειχθούν η πιο ακριβή επιλογή.