Εμπορικά καταστήματα: Πώς θα λειτουργήσουν τις ημέρες του Πάσχα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
EUROKINISSI/ ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ ΤΡΥΨΑΝΗ ΦΑΝΗ
26/03/2026 • 08:57
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Την πρότασή του για το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο του Πάσχα 2026 έκανε γνωστή, με ανακοίβωσή του, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

 Αναλυτικά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει τα εξής:

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε:

  • Την Πέμπτη και Παρασκευή 2/4 και 3/4 αντίστοιχα τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21:00, ενώ το Σάββατο 4/4 από τις 10:00 έως τις 18:00, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΕΣΘ.
  • Την Κυριακή των Βαΐων, 5/4, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.
  • Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.
  • Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.
  • Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά. 

Τι ισχύει για την Μεγάλη Παρασκευή

Ο νόμος προβλέπει ότι τη Μεγάλη Παρασκευή επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και η απασχόληση των υπαλλήλων μετά τη 13.00.

Εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανόνα μπορεί να αποφασισθεί από τον οικείο Δήμο, στον οποίο οφείλει να απευθυνθεί ο τοπικός εμπορικός σύλλογος, εάν επιθυμεί διαφορετικό ωράριο για τη Μεγάλη Παρασκευή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις τοπικές συνθήκες της περιοχής του.

Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία και τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ