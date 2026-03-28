ΕΕ: Η ανάπτυξη μπορεί να μειωθεί στο 0,6% το 2026 και το 2027 λόγω Μέσης Ανατολής

Ο πλήρης αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν στην ευρωπαϊκή οικονομία θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια, την έκταση και την ένταση της σύγκρουσης, παραδέχτηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, προσθέτοντας όμως ότι η προοπτική αυτή τη στιγμή είναι «σκοτεινή λόγω βαθιάς αβεβαιότητας».

Ο Ντομπρόβσκις προειδοποίησε ότι η στασιμοπληθωριστική κατάσταση είναι πιθανή ακόμη και αν η ενεργειακή κρίση παραμείνει «σχετικά βραχυπρόθεσμη», εκτιμώντας ότι η ανάπτυξη μπορεί να μειωθεί κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες το 2026, σε σχέση με την πρόβλεψη του 1,4% που είχε γίνει το φθινόπωρο του 2025, ενώ ο πληθωρισμός μπορεί να αυξηθεί κατά 1 ποσοστιαία μονάδα.

Εν τω μεταξύ, αν οι διαταραχές αποδειχθούν «πιο ουσιαστικές και μακροχρόνιες», η ανάπτυξη μπορεί να χάσει έως και 0,6 ποσοστιαίες μονάδες τόσο το 2026 όσο και το 2027.

Ο Ντομπρόβσκις πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει προτάσεις για να αντιμετωπίσει την κρίση και θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να εφαρμόσουν μέτρα σε εθνικό επίπεδο.