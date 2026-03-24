ΔΝΤ: Στο 1,8% η ανάπτυξη της Ελλάδας - Τουρισμός και κατανάλωση θα επηρεαστούν από τον πόλεμο

Σε μικρή υποβάθμιση των προβλέψεων του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας εντός του 2026 προχώρησε την Τρίτη το ΔΝΤ, σημειώνοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΑΕΠ της χώρας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το Ταμείο εκτιμά πως η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,8% για το σύνολο του 2026, οριακά κάτω από την πρόβλεψη του 2% που είχε κάνει τον Οκτώβριο του 2025.

Oi βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας παραμένουν ευνοϊκές, αλλά μια «παρατεταμένη σύγκρουση» στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την εγχώρια και την εξωτερική ζήτηση και να αποδυναμώσει τις ροές κεφαλαίων, ανέφερε.

«Οι αυξημένες τιμές της ενέργειας και η ασθενέστερη εξωτερική ζήτηση που σχετίζονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την ιδιωτική κατανάλωση και τον τουρισμό» σημειώνεται στην έκθεση του Ταμείου.

Ακόμα, στην έκθεση οι αναλυτές του Ταμείου αναφέρουν πως οι ενισχυμένες δημόσιες επενδύσεις και το δημοσιονομικό πακέτο που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ του 2025θα στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα.

Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, σημειώνεται πως η «αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 1,5%, με φόντο τη μείωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, τη χαμηλή συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και τη βραδεία αύξηση της παραγωγικότητας. Ο γενικός πληθωρισμός θα αυξηθεί και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα διευρυνθεί βραχυπρόθεσμα λόγω των υψηλότερων τιμών της ενέργειας, προτού επανέλθει σε σταδιακή πτωτική πορεία».

Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη

Αναφορικά με τα ρίσκα που μπορεί να αντιμετωπίσει η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, το ΔΝΤ σημειώνει πως « παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων, η αυξημένη αβεβαιότητα, ο κατακερματισμός του εμπορίου και πιθανές διαταραχές στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούσαν να επιβαρύνουν την εγχώρια και την εξωτερική ζήτηση και να αποδυναμώσουν τις ροές κεφαλαίων».

Ακόμα, υπογραμμίζεται πως καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την απώλεια των δεσμευμένων κονδυλίων, περιορίζοντας τις επενδύσεις και την παραγωγικότητα».

Επιπλέον, το ΔΝΤ αναφέρει πως παραμένουν κίνδυνοι για άνοδο του πληθωρισμού στην Ελλάδα « λόγω των περαιτέρω αυξήσεων στις παγκόσμιες τιμές των βασικών εμπορευμάτων, της αύξησης των μισθών που ξεπερνά την παραγωγικότητα και των υψηλότερων κόστους που συνδέονται με δυσμενείς κλιματικές διαταραχές».