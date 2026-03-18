Δ. Μιχαηλίδου: Αξιοπρέπεια στην επισιτιστική βοήθεια με το νέο σύστημα vouchers

Για το νέο ενιαίο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας, το πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης για άτομα άνω των 65 ετών και άτομα με αναπηρία, την πανελλαδική επέκταση του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» και τη διεύρυνση του προγράμματος των σχολικών γευμάτων μίλησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Στο πεδίο της επισιτιστικής βοήθειας, η υπουργός παρουσίασε το νέο ενιαίο σύστημα που αντικαθιστά το κατακερματισμένο μοντέλο των διανομών και κατευθύνει 400 εκατομμύρια ευρώ απευθείας σε νοικοκυριά που έχουν ανάγκη μέσω vouchers.

Όπως εξήγησε, το νέο πλαίσιο ενοποίησε για πρώτη φορά τους κανόνες σε όλη τη χώρα, με κεντρική διαχείριση, περιορισμό των καθυστερήσεων και μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής για τους δικαιούχους. Η ενίσχυση θα εξαργυρώνεται αποκλειστικά για τρόφιμα και είδη βασικής υλικής βοήθειας σε καταστήματα λιανικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με εξαίρεση καπνικά προϊόντα, αλκοόλ και τυχερά παίγνια. Το νέο σύστημα συνδέθηκε άμεσα με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς οι δικαιούχοι του εντάσσονται αυτοδίκαια στην επισιτιστική βοήθεια, ενώ προβλέπονται και συνοδευτικά μέτρα κοινωνικής ένταξης.

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα «Όλοι Digital – Ψηφιακή Ενδυνάμωση και Συμμετοχή για Όλους», το οποίο απευθύνεται σε πολίτες άνω των 65 ετών και σε άτομα με αναπηρία άνω του 50%, υπενθύμισε ότι η 18η Μαρτίου είναι η τελευταία ημέρα για την υποβολή αιτήσεων από τους άνω των 65 ετών, ενώ για τα άτομα με αναπηρία η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή έως τις 22 Μαρτίου. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι μεγάλη, καθώς 8.000 ηλικιωμένοι και 2.500 άτομα με αναπηρία έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση.

Στο ίδιο πνεύμα υποστήριξης της καθημερινότητας των οικογενειών εντάσσεται και η αναφορά στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο επεκτείνεται πλέον σε όλη τη χώρα. Η πλατφόρμα ntantades.gov.gr ανοίγει εκ νέου στα τέλη Μαρτίου και μέσα στον Απρίλιο ξεκινά η εφαρμογή του προγράμματος στην πράξη. Η δράση αφορά γονείς με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση μέσω voucher για τη φροντίδα των παιδιών από πιστοποιημένους φροντιστές ή φροντίστριες, ακόμη και από παππούδες ή γιαγιάδες, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, το ατομικό εισόδημα της μητέρας ορίζεται έως 24.000 ευρώ για ένα παιδί και έως 27.000 ευρώ για δύο παιδιά, ενώ για οικογένειες με τρία παιδιά και άνω δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια. Η οικονομική ενίσχυση φτάνει έως 500 ευρώ τον μήνα για γονείς με πλήρη απασχόληση ή ελεύθερους επαγγελματίες και έως 300 ευρώ για γονείς με μερική απασχόληση ή σε αναζήτηση εργασίας. Παράλληλα, για τους φροντιστές προβλέπονται συγκεκριμένα κριτήρια πιστοποίησης.

Η υπουργός αναφέρθηκε και στη σημασία των σχολικών γευμάτων ως μιας καθημερινής παρέμβασης με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα για μαθητές και οικογένειες. Για τη σχολική χρονιά 2025-2026, το πρόγραμμα έφτασε να παρέχει 231.062 υγιεινά και ποιοτικά γεύματα σε 1.918 δημοτικά σχολεία σε 159 δήμους της χώρας, καλύπτοντας πλέον σχεδόν έναν στους δύο μαθητές δημοτικού. Η επέκταση συνεχίζεται, με νέες εντάξεις σχολικών μονάδων και δήμων, ώστε η πρόσβαση στο πρόγραμμα να διευρύνεται σταθερά εκεί όπου η ανάγκη είναι μεγαλύτερη.