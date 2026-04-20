«Βιομετρικά στοιχεία»: Τι αλλάζει στην Ευρώπη για ταξίδια και τουρισμό

Μια καθοριστική αλλαγή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στα ευρωπαϊκά σύνορα, επηρεάζοντας εκατομμύρια ταξιδιώτες. Το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου φέρνει τα βιομετρικά δεδομένα στο προσκήνιο, αντικαθιστά τις παραδοσιακές σφραγίδες και υπόσχεται περισσότερη ασφάλεια, αλλά και νέες προκλήσεις. Στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης, η Ελλάδα επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην τεχνολογία και τη φιλοξενία, με κινήσεις που ήδη προκαλούν συζητήσεις.

Η Ευρώπη περνά σε μια διαφορετική φάση διαχείρισης των εξωτερικών της συνόρων, εισάγοντας ένα σύστημα που βασίζεται στην ψηφιακή καταγραφή και στα βιομετρικά δεδομένα. Η βασική αλλαγή είναι ότι οι ταξιδιώτες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα αντιμετωπίζονται πλέον με τον παραδοσιακό τρόπο ελέγχου διαβατηρίων. Οι σφραγίδες, που για δεκαετίες αποτελούσαν το «αποτύπωμα» κάθε ταξιδιού, σταδιακά καταργούνται.

Στη θέση τους έρχεται ένα ψηφιακό αρχείο που θα καταγράφει κάθε είσοδο και έξοδο από τον ευρωπαϊκό χώρο. Οι ταξιδιώτες καλούνται να δηλώνουν τα στοιχεία του διαβατηρίου τους και να υποβάλλονται σε καταγραφή βιομετρικών δεδομένων, όπως φωτογραφία προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται κατά την πρώτη είσοδο και στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την επαλήθευση των στοιχείων σε επόμενα ταξίδια.

Το νέο σύστημα καλύπτει σχεδόν ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο χωρίς εσωτερικούς ελέγχους και φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια ενιαία βάση δεδομένων. Στόχος είναι να υπάρχει καλύτερη εικόνα για το ποιος εισέρχεται, πόσο παραμένει και αν τηρεί τους όρους παραμονής. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή φιλοσοφίας, καθώς από τον έλεγχο του εγγράφου περνάμε στον έλεγχο της ταυτότητας μέσω τεχνολογίας.

Παράλληλα, αυτή η μετάβαση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ψηφιοποίησης των συνόρων, που θα ενισχυθεί περαιτέρω με νέα συστήματα προέγκρισης ταξιδιού τα επόμενα χρόνια. Το ευρωπαϊκό ταξίδι, όπως το γνωρίζαμε, αλλάζει ριζικά.

Τα οφέλη και οι σκιές των βιομετρικών δεδομένων

Να σημειώσουμε ότι η χρήση βιομετρικών στοιχείων, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε επίπεδο ασφάλειας και διαχείρισης. Οι αρχές αποκτούν τη δυνατότητα να εντοπίζουν πιο εύκολα περιπτώσεις παραμονής πέραν του επιτρεπόμενου χρόνου, να αποτρέπουν την πλαστογράφηση εγγράφων και να ενισχύουν τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων.

Επιπλέον, σε ιδανικές συνθήκες, οι ταξιδιώτες θα μπορούν να περνούν ταχύτερα από τα σύνορα, χωρίς την ανάγκη εκτεταμένων ελέγχων από προσωπικό. Η εμπειρία του ταξιδιού θα γίνει πιο «ψηφιακή» και, θεωρητικά, πιο ομαλή.

Ωστόσο, στον αντίποδα υπάρχει το θέμα της ασφάλειας των στοιχείων. Συγκεκριμένα, η συγκέντρωση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε μεγάλες βάσεις δημιουργεί ερωτήματα για την προστασία της ιδιωτικότητας, αλλά και άλλα ερωτήματα όπως ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, πόσο ασφαλή είναι απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις και για πόσο διάστημα θα αποθηκεύονται;

Παράλληλα, υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα, όπως σε περιόδους αυξημένης κίνησης, γιατί το καλοκαίρι, η διαδικασία καταγραφής μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις, ειδικά αν τα συστήματα δεν λειτουργούν άψογα ή αν το προσωπικό δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένο. Ο φόβος για ουρές σε αεροδρόμια και λιμάνια δεν είναι αβάσιμος, ιδιαίτερα στην αρχική φάση εφαρμογής.

Έτσι, το νέο μοντέλο καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο αντικρουόμενες ανάγκες, ήτοι την ενίσχυση της ασφάλειας, αλλά και τη διατήρηση μιας ευχάριστης ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Η ελληνική εξαίρεση και το στοίχημα του τουρισμού

Μέσα σε αυτό το νέο τοπίο, η Ελλάδα επιχειρεί να κινηθεί με ευελιξία. Η απόφαση να εξαιρεθούν οι ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο από τη διαδικασία βιομετρικής καταγραφής στα σύνορα αποτελεί μια κίνηση με σαφή στρατηγική στόχευση. Η βρετανική αγορά είναι μία από τις σημαντικότερες για τον ελληνικό τουρισμό, με εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Οποιαδήποτε επιβάρυνση στη διαδικασία εισόδου θα μπορούσε να επηρεάσει την επιλογή προορισμού, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ μεσογειακών χωρών είναι έντονος.

Με την εξαίρεση αυτή, η Ελλάδα επιδιώκει να διατηρήσει την ελκυστικότητά της, προσφέροντας μια πιο γρήγορη και άνετη εμπειρία άφιξης. Ταυτόχρονα, μειώνει τον κίνδυνο συμφόρησης σε κομβικά αεροδρόμια και λιμάνια κατά την τουριστική αιχμή.