Ανοικτά τα καταστήματα την Κυριακή - Πιέσεις στο πασχαλινό τραπέζι και «αγορά δύο ταχυτήτων»

Ανοικτά θα είναι την Κυριακή 5 Απριλίου, τα εμπορικά καταστήματα, από τις 11:00 έως τις 16:00 στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου για το Πάσχα, όπως προτείνουν οι εμπορικοί σύλλογοι, με στόχο τη διευκόλυνση των καταναλωτών σε μια περίοδο αυξημένης εμπορικής κίνησης.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, τη Μεγάλη Εβδομάδα τα καταστήματα θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο από τις 09:00 έως τις 21:00 (Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλη Πέμπτη), τη Μεγάλη Παρασκευή από τις 13:00 έως τις 19:00 και το Μεγάλο Σάββατο από τις 09:00 έως τις 15:00. Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας.

Θετικές είναι οι εκτιμήσεις των εμπορικών φορέων για την πορεία της αγοράς, ενώ η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας διαβεβαιώνει ότι υπάρχει επάρκεια προϊόντων και προσπάθεια συγκράτησης των τιμών, παρά τις διεθνείς πιέσεις και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ), αυξημένο εμφανίζεται το κόστος για το πασχαλινό τραπέζι, επιβεβαιώνοντας τη μετάβαση των ελληνικών νοικοκυριών σε ένα νέο μοντέλο «επιλεκτικής δαπάνης». Το συνολικό κόστος για μια τετραμελή οικογένεια εκτιμάται σύμφωνα με τις τιμοληψίες του ΕΒΕΠ στη Κεντρική Αγοράς στο Ρέντη, μεταξύ 135 και 150 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10% έως 15% σε σχέση με το 2025.

Καθοριστικός παράγοντας παραμένει ο οβελίας, ο οποίος λειτουργεί ως «οδηγός τιμών» για το σύνολο της αγοράς. Οι τιμές διαμορφώνονται από 12 έως 14 ευρώ το κιλό στα σούπερ μάρκετ και από 14 έως 17 ευρώ στα παραδοσιακά κρεοπωλεία, με την αγορά να μην αποκλείει περαιτέρω άνοδο με τη συνολική επιβάρυνση στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης να προσεγγίζει το 25%.

Ανατιμήσεις καταγράφονται και σε άλλα βασικά είδη, όπως αυγά, τσουρέκια και σοκολατοειδή - στα οποία οι αυξήσεις φτάνουν έως και 40% λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών κακάο - ενώ η μαγειρίτσα για μια οικογένεια υπολογίζεται να κοστίσει, περίπου, 25 με 30 ευρώ.

Η εικόνα της αγοράς χαρακτηρίζεται από το ΕΒΕΠ ως «δύο ταχυτήτων», με τα σούπερ μάρκετ να απορροφούν μέρος των αυξήσεων μέσω προσφορών και προϊόντων «κράχτη», ιδιαίτερα στον οβελία, και τα παραδοσιακά καταστήματα να διατηρούν υψηλότερες τιμές, διαφημίζοντας την ποιότητα και την ελληνική προέλευση.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το ΕΒΕΠ, ενισχύεται η τάση αλλαγής της καταναλωτικής συμπεριφοράς: οι περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν χαμηλότερες τιμές, επιλέγουν μικρότερες ποσότητες ή εναλλακτικά προϊόντα και προχωρούν σε πρόωρες αγορές, αξιοποιώντας την κατάψυξη για να «κλειδώσουν» τιμές.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, προσθέτει το επιμελητήριο, ο πληθωρισμός συνεχίζει να επηρεάζει την αγοραστική δύναμη, με την αύξηση των τιμών στα τρόφιμα να παραμένει υψηλή τα τελευταία χρόνια, ενώ το ενεργειακό κόστος και οι γεωπολιτικές εξελίξεις επιβαρύνουν την αγορά.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, «η εικόνα της πασχαλινής αγοράς για το 2026 δείχνει ότι, παρά τη διατήρηση του συνολικού τζίρου, ο όγκος κατανάλωσης μειώνεται. Το πασχαλινό τραπέζι, αν και αισθητά ακριβότερο, παραμένει προσιτό για τους περισσότερους Έλληνες, ωστόσο γίνεται πιο λιτό και πιο προσεκτικό, αντανακλώντας τη μείωση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης».

Όπως σημείωσε, «η αγορά χαρακτηρίζεται φέτος από περιορισμένη προσφορά, αυξημένο κόστος και υψηλότερες τιμές», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «τίποτα δεν σταματά τον εορτασμό του Πάσχα στο χωριό», υπογραμμίζοντας τη διαχρονική σημασία των εορτών για την ελληνική κοινωνία και οικονομία.