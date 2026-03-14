Είμαι ιδιοκτήτης ενός μικρού διαμερίσματος στην Κυψέλη, το οποίο το ενοικιάζω εδώ και περίπου δύο χρόνια σε ένα άτομο, αλλά τους τελευταίους τέσσερις μήνες δεν μου έχει καταβάλει τα προβλεπόμενα ενοίκια. Τι πρέπει να κάνω, για να μη φορολογηθώ για χρήματα που δεν πήρα;

Η απάντηση

Είναι ένα θέμα που απασχολεί αρκετούς ιδιοκτήτες ακινήτων σχετικά με τη φορολόγηση ενοικίων που δεν έχουν εισπράξει. Στην περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν πληρώνει, δεν απαλλάσσεστε αυτόματα από τη φορολογία. Για να μη φορολογηθεί το ποσό που δεν εισπράχθηκε, πρέπει να ολοκληρωθούν συγκεκριμένες νομικές και φορολογικές ενέργειες. Διαφορετικά η εφορία θεωρεί ότι το εισόδημα το πήρατε κανονικά.

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν έχει καταβάλει τα ενοίκια τους τελευταίους τέσσερις μήνες, υπάρχει διαδικασία για να μην υπάρξει φορολόγηση για αυτά τα ποσά. Πιο συγκεκριμένα, θα χρειαστεί να ξεκινήσει μία διαδικασία δικαστικής διεκδίκησης, δηλαδή να κατατεθεί αγωγή ή διαταγή πληρωμής εναντίον του ενοικιαστή. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία , υποβάλλεται ηλεκτρονικό αίτημα στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω του εντύπου Ε411, ώστε να μην υπάρξει φορολόγηση για τα ενοίκια που δεν έχουν εισπραχθεί. Ουσιαστικά μόλις η εφορία κάνει δεκτό το αίτημα για την μη φορολόγηση των συγκεκριμένων ενοικίων που δεν πληρώθηκαν , ενεργοποιεί έναν κωδικό(125-126) στο έντυπο Ε2. Ο κωδικός που ενεργοποιείται είναι αυτός των ανείσπρακτων ενοικίων όπου συμπληρώνεται το ποσό που δεν έχει λάβει ο ιδιοκτήτης. Το ποσό που θα συμπληρωθεί θα πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που έχει αιτηθεί ο ιδιοκτήτης. Δεν μπορεί για παράδειγμα ο ιδιοκτήτης να έχει ολοκληρώσει τη νομική διαδικασία για οφειλή 1.000 ευρώ και να βάλει στον κωδικό των ανείσπρακτων ενοικίων ποσό διαφορετικό από αυτό, διότι από την ΑΑΔΕ έχει ενεργοποιηθεί ο κωδικός για συγκεκριμένο ποσό.

Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η παραπάνω διαδικασία ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα φορολογηθεί τα ενοίκια που δεν εισέπραξε.

Συγκεκριμένη προθεσμία δεν υπάρχει για την παραπάνω διαδικασία. Καθώς ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει όλες τις ενέργειες πριν υποβάλει τη φορολογική του δήλωση.

Η φορολόγηση των ακινήτων για το έτος 2025 είναι κλιμακωτή και είναι η παρακάτω :

Εισόδημα έως 12.000 € φόρος 15%

Εισόδημα από 12.001 – 35.000 € φόρος 35%

Εισόδημα πάνω από 35.000 € φόρος 45%

Στις επαγγελματικές μισθώσεις υπάρχει επιπλέον το ψηφιακό τέλος συναλλαγής τι οποίο είναι ίσο με 3,6%.

Παράδειγμα φορολόγησης:

Για εισόδημα από ακίνητα ίσο με 16.000 από αστική μίσθωση ο φόρος που προκύπτει υπολογίζεται ως εξής:

16.000 ευρώ μείον 5% έκπτωση από το κράτος= 15.200 ευρώ.

Έως τα 12.000 ευρώ ο φόρος είναι 15% δηλαδή ίσος με 1.800 ευρώ.

Από τα 12.001 έως και τα 15.200 ευρώ, δηλαδή 3.199ευρώ ο φόρος είναι 35% δηλαδή ίσος με 1119,65 ευρώ.

Τελικός φόρος 1.800 ευρω + 1119,65 ευρώ = 2919,65 ευρώ

*Ο Αλέξανδρος Γκούμας είναι φοροτεχνικός και CCO στην εταιρεία λογιστών και συμβούλων CompuTax Α.Ε.