Ο Ανάλγητος

Επιμέλεια: Νίκος Ταμπακόπουλος

Το τραπεζικό σύστημα στη χώρα μας είναι υγιές. Από παρίας της Ευρώπης κατέληξε να προσελκύει μεγάλους διεθνείς επενδυτές. Το ίδιο ισχύει και για την οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο μεγάλες διεθνείς τράπεζες επεκτείνονται στην εγχώρια αγορά. H Banco Safra είναι από τους μεγαλύτερους παίκτες διεθνώς στο wealth management. Ανοίγει γραφεία. Goldman Sachs και Morgan Stanley που έχουν αντιπροσωπείες στην Αθήνα ενισχύουν την παρουσία τους. Στόχος; Το asset management και η συμβουλευτική…

Στο στρατηγείο της Morgan Stanley στο Κολωνάκι γίνονται προσλήψεις. Αναζητούνται στελέχη στο asset management (διαχείριση περιουσιακών στοιχείων) και στο investment banking (συμβουλευτική για μεγάλες συναλλαγές και εξαγορές). Η διοίκηση της τράπεζας δίνει έμφαση στην Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό και στοχεύει στην ανάπτυξη των ανωτέρω κλάδων. Ο λόγος; Οι εξαγορές - συγχωνεύσεις και οι τραπεζικές συναλλαγές έχουν εκτιναχθεί. Η Morgan Stanley τρέχει εκδόσεις ομολόγων, κάνει παρουσιάσεις εταιρειών σε επενδυτές και λειτουργεί συμβουλευτικά σε μεγάλες επενδύσεις που υλοποιούνται ή σχεδιάζονται.

Από το κτήριο της Orbit στην Κηφισίας η Goldman Sachs αλλάζει στρατηγική και στελεχώνει το δυναμικό της. Και εκείνη στρέφει το βλέμμα της σε εξαγορές και συγχωνεύσεις και στο management περιουσιακών στοιχείων θεσμικών επενδυτών. Το σχέδιο για τη δημιουργία δικού της ξενοδοχειακού brand στην Ελλάδα εγκαταλείφθηκε. Η αιτία; Οι καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις (κυρίως) και δευτερευόντως η μεγάλη αύξηση στο κόστος κατασκευής και ανακαίνισης ξενοδοχειακών υποδομών. Διατηρεί ωστόσο μειοψηφική συμμετοχή σε μεγάλη εισηγμένη εταιρεία real estate.

Έτος εξελίξεων θα είναι το 2026 και για τις ελληνικές τράπεζες. Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank και Credia Bank αναμένεται να ενισχύσουν τους ίδιους τομείς με τα παραπάνω διεθνή ιδρύματα. Παράλληλα, έχοντας χτίσει πλεονάζουσα ρευστότητα ετοιμάζουν τις επόμενες κινήσεις τους με εξαγορές…

Η κινητικότητα που παρατηρείται πιστώνεται και στην κυβέρνηση. Όταν ανέλαβε το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης η ελληνική οικονομία ήταν το παράδειγμα προς αποφυγή στην Ευρώπη. Οι τράπεζες δανείζονταν ακριβά, προέρχονταν από capital controls και οι προοπτικές τους ήταν «θολές». Πλέον, τίποτα δεν θυμίζει το -όχι και τόσο- μακρινό 2019…

Τρεις ήταν οι επικοινωνίες του Μαξίμου με τον Μακάριο Λαζαρίδη κατά τη διάρκεια της υπόθεσης που αφορά στο πτυχίο του. Στην πρώτη ο κ. Λαζαρίδης προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις με μία ανάρτηση που είχε άρωμα…mea culpa. Στην τελευταία έγινε σαφές πως η παραίτηση του πρώην υφυπουργού ήταν μονόδρομος. Είχε προηγηθεί η δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη πως ο κ. Λαζαρίδης θα έπρεπε να είχε διευκολύνει τον πρωθυπουργό… Ο Μακάριος ήταν δίπλα στον Κυριάκο πριν εκλεγεί αρχηγός της ΝΔ. Σταδιακά απομακρύνθηκε… Με την όλη του στάση και κυρίως το retweet που έκανε στην προσωπική του σελίδα στο Χ κατά της Ντόρας Μπακογιάννη… δικαίωσε όσους έλεγαν πως δεν θα έπρεπε να βρίσκονταν στο υπουργείο…

Σε δίλημμα ο Μάκης Βορίδης για το αν θα ψηφίσει την άρση ασυλίας βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Στέλιος Πέτσας δεν θα ψηφίσει για όλους τους συναδέρφους του. Η αλήθεια είναι πως στην κυβέρνηση δεν έχουν βάλει κομματική γραμμή. Δεν έχουν λόγο. Οι ίδιοι βουλευτές ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους προκειμένου να αποδείξουν την αθωότητά τους. Επομένως, όπως και σε ανάλογες περιπτώσεις από την αντιπολίτευση, η βούλησή τους πρόκειται ούτως ή άλλως να γίνει δεκτή από το νομοθετικό σώμα…

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να παρουσιάσει στη Βουλή τις προτεινόμενες αλλαγές για τη Συνταγματική Αναθεώρηση τον Μάιο, ενώ στο Συνέδριο της ΝΔ θα υπάρξει επίσης αναφορά. Στο ΠΑΣΟΚ τα λένε μπερδεμένα. Ο κ. Βενιζέλος συμβουλεύει τον πρόεδρο Νίκο να καταψηφίσει τις προτάσεις της κυβέρνησης. Στόχος, όπως λένε στη Χαριλάου Τρικούπη, είναι να χρειαστεί πλειοψηφία 180 βουλευτών στην επόμενη βουλή μετά τις εκλογές. Εύλογα λοιπόν προκύπτει η απορία: Εφόσον το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα, όπως λένε δημοσίως στελέχη του, τι φοβάται να ψηφίσει από τώρα τις αλλαγές; Αντιθέτως αν το έκανε θα είχε ευκολότερο έργο αργότερα…

Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Παπανδρέου, Χάρης Δούκας και Άννα Διαμαντοπούλου βρίσκονται στη Βαρκελώνη. Συμμετέχουν στη σύνοδο των «προοδευτικών κομμάτων» που έχει συγκαλέσει ο πρωθυπουργός της Ισπανίας κ. Σάντσεθ. Οι προοδευτικοί συσκέπτονται και εμείς οι οπισθοδρομικοί φανταζόμαστε πως οι κύριοι του ΠΑΣΟΚ θα θέσουν στον Ισπανό πρωθυπουργό την απροκάλυπτη στήριξη της Μαδρίτης στην Άγκυρα… Και βεβαίως τις μεγάλες business που κάνουν οι δύο χώρες. Τι, όχι; Ε τουλάχιστον ας μην κάνουν καμία δήλωση για τις σχέσεις Ελλάδας - Ισραήλ…

Το Συνέδριο της ΓΣΕΕ ολοκληρώθηκε και ο μεγάλος νικητής είναι ο κ. Παναγόπουλος. Ηττημένος ο πρόεδρος Νίκος. Ο κ. Παναγόπουλος κατέβασε ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον ίδιο και έχοντας δίπλα του μέλη της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ αγνόησε την γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη.

Ενδιαφέρουσα η έκρηξη αλήθειας του κ. Φωτόπουλου στο Συνέδριο. Κατέβηκε με δική του παράταξη φεύγοντας από τον ΣΥΡΙΖΑ και απευθυνόμενος στους συνέδρους παραδέχθηκε: «Συνάδερφοι είμαστε στρατηγοί χωρίς στρατιώτες. Αυτό είναι το συνδικαλιστικό κίνημα σήμερα»…

Νικόλας Φαραντούρης, Ευάγγελος Αποστολάκης, Νίνα Κασιμάτη, Θεοδώρα Τζάκρη και Θάνος Μωραϊτης αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα από το ΠΑΣΟΚ με φόντο τη διεύρυνση. Θέλουν να δημιουργήσουν κλίμα στη Χαριλάου Τρικούπη προλαβαίνοντας τα νέα κόμματα του κ. Τσίπρα και της κας. Καρυστιανού. Η μάχη για τη δεύτερη θέση θα είναι σκληρή…

Ο Αλέξης το Σάββατο βράδυ εθεάθη στην Παλαιά Αγορά Φιλοθέης μαζί με τη σύζυγό του, την κα. Γεροβασίλη και τον κ. Καλπαδάκη. Σε διπλανό τραπέζι βρίσκονταν ο κ. Σπίρτζης και ο κ. Τζουμάκας. Οι οποίοι δεν αντάλλαξαν ένα βλέμμα με τον πρώην πρωθυπουργό…

Η κα. Καρυστιανού, όπως και ο κ. Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσουν επίσημα κόμμα, δομές και πρόγραμμα το προσεχές διάστημα. Ο ένας θέλει να προλάβει τον άλλον. Η κα. Καρυστιανού έκανε αρνητική εντύπωση σε κλειστή εκδήλωση που είχε διοργανώσει πριν καιρό η κα. Κατσέλη προς τιμήν της. Μη θετική εντύπωση προκάλεσε και σε εκδήλωση που είχε γίνει στις Βρυξέλλες… Όλα αυτά πριν μιλήσει για αμβλώσεις και είχε υιοθετήσει ακραίες θεσεις… Τότε που όλοι την φαντάζονταν ως αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη…

Ο Ανάλγητος