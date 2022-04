ΥΠΕΞ για δυστύχημα στη Σερβία: Οι σκέψεις μας όσους έχουν πληγεί από την τραγωδία

Τα συλληπητήριά του για το δυστύχημα σε ορυχείο στη Σερβία, εξέφρασε μέσω ανάρτησης στο twitter το υπουργείο Εξωτερικών. «Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι έχουν πληγεί από αυτή την τραγωδία» αναφέρει και εκφράζει επίσης ειλικρινή συλλυπητήρια σε όσους έχασαν τους αγαπημένους τους και βαθύτατη συμπαράστασή στον λαό και την κυβέρνηση της Σερβίας.

Deeply saddened to hear of the coal mine accident in #Serbia. Our thoughts are with everybody affected by this tragedy. We offer our heartfelt condolences to those who lost loved ones & our deepest sympathy to the people & gov’t of Serbia pic.twitter.com/hrk2yEEvEr