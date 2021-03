Τουρκία προς Ελλάδα, Ισραήλ, ΕΕ: Να ζητήσετε άδεια για δραστηριότητες στην Ανατ. Μεσόγειο

Όπως μεταδίδεται από τα τουρκικά ΜΜΕ, η Τουρκία εξέδωσε ρηματική διακοίνωση προς την Ελλάδα, το Ισραήλ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας από τις χώρες αυτές να ζητήσουν άδεια πριν πραγματοποιήσουν εργασίες στην υφαλοκρηπίδα της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ένσταση της Τουρκίας φέρεται να έχει σχέση με το μνημόνιο συμφωνίας που υπεγράφη στις 8 Μαρτίου 2021 σχετικά με το έργο του Ευρασιατικού Διασυνδετήριου Αγωγού (Eurasia Interconnector) που προβλέπει την δημιουργία ηλεκτρικών συνδέσεων μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Τουρκικές διπλωματικές πηγές αντέδρασαν στα γραφικά που χρησιμοποιήθηκαν στα έγγραφα του έργου όπου η προγραμματισμένη διαδρομή του υποβρύχιου καλωδίου τροφοδοσίας διέρχεται από την τουρκική υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ της Κύπρου και της Κρήτης.

Στη διακοίνωση αναφέρεται: «Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, εάν οι καλωδιακές δραστηριότητες απαιτούν μια προκαταρκτική ερευνητική μελέτη, θα πρέπει να ζητηθεί η άδεια της χώρας μας για τη διεξαγωγή αυτών στην υφαλοκρηπίδα μας. Εάν δεν απαιτείται προκαταρκτική εργασία, η χώρα μας πρέπει να ενημερωθεί για τις δραστηριότητες τοποθέτησης καλωδίων και το εύρος τους σε εύλογο χρονικό διάστημα».

Σημειώνεται ότι η ρηματική διακοίνωση έρχεται μία ημέρα πριν την πραγματοποίηση του 62ου γύρου διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκία.

#BREAKING Turkey sends Greece, Israel, EU diplomatic note demanding they seek its permission for activities involving its East Med continental shelf