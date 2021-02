Το FUTURE FORUM by BMW Welt προσβλέπει σε ένα συναρπαστικό 2021

• Έμφαση στη βιωσιμότητα: σειρά ψηφιακών εκδηλώσεων αφιερωμένη στη βιωσιμότητα για τη φετινή χρονιά.

• Νέα σειρά: πώς θα είναι το μέλλον μας σε 100 χρόνια; Με βάση τη φιλόδοξη, μακροπρόθεσμη έρευνα του 2b AHEAD ThinkTank, του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού ινστιτούτου έρευνας τάσεων.

• Συνέχιση της σειράς “Reclaim the Future!” σε συνεργασία με το 1E9 think tank.

• Θέμα: με ποιο τρόπο, καινοτομίες από την τεχνολογική κοινότητα επηρεάζουν το μέλλον μας;

Το 2021, το FUTURE FORUM by BMW Welt θα διερευνήσει τα μεγάλα θέματα του μέλλοντος. Διανύοντας ήδη στην τρίτη χρονιά του, οι επισκέπτες θα μπορούν για μία ακόμα φορά να απολαύσουν συναρπαστικές ψηφιακές live εκδηλώσεις και συζητήσεις με κορυφαίους ομιλητές. Από τον Οκτώβριο του 2019, το FUTURE FORUM by BMW Welt αποτελεί μία προηγμένη πλατφόρμα που προσκαλεί ειδικούς από διαφορετικούς κλάδους και άτομα με επιρροή και καινοτόμο πνεύμα να μοιραστούν τα οράματά τους για το μέλλον. Είναι μία πηγή έμπνευσης και προάγει ενεργά συζητήσεις για όλα τα θέματα του αύριο. Σύμφωνα με το μότο EXPLORE THE FUTURE. GET INSPIRED. JOIN THE CONVERSATION. (ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΙΤΕ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ).

Το 2021, το FUTURE FORUM by BMW Welt θα εστιάσει σε ψηφιακές και υβριδικές παρουσιάσεις, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να έχουν πρόσβαση σε βασικά θέματα και ομάδες συζήτησης καθώς και σε νέες ιδέες, φιλοσοφίες και τεχνολογίες που μπορεί να επηρεάσουν τη μελλοντική ζωή. Αυτό σημαίνει ότι το FUTURE FORUM by BMW Welt διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος.

Στη δική του, ψηφιακή σειρά εκδηλώσεων, το FUTURE FORUM by BMW Welt θα αφιερώσει τη φετινή χρονιά στη βιωσιμότητα σε όλες τις πτυχές της. Θα συνεχίσει τη συνεργασία με το 1E9 think tank, και παράλληλα θα ξεκινήσει μία συναρπαστική και εμψυχωτική σειρά εκδηλώσεων με το 2b AHEAD ThinkTank. Όλες οι εκδηλώσεις θα μεταδίδονται ζωντανά (live streams) με δωρεάν πρόσβαση από το FUTURE FORUM website και τη σελίδα του BMW Welt & BMW Museum στο facebook.

Πώς οι κοινωνίες θα γίνουν δίκαιες και πιο κοινωνικές; Μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας; Πώς μπορούμε να χτίσουμε βιώσιμες οικονομίες; Και τι ζωτικό ρόλο διαδραματίζει η βιωσιμότητα σε αυτό; Στο δικό του πακέτο παρουσιάσεων, το FUTURE FORUM by BMW Welt θα αφιερώσει τη φετινή χρονιά στις οικονομικές, κοινωνικές και οικολογικές πτυχές της βιωσιμότητας.

Κάθε ενότητα αποτελείται από δύο έως τρεις 30λεπτες ψηφιακές συναντήσεις, με επιδραστικούς καλεσμένους που εμβαθύνουν σε κάθε θέμα και ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να λάβουν μέρος στις συζητήσεις. Πρώτες είναι τρεις παρουσιάσεις με θέμα τις καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - “Clean & Renewable Energies.” όπου θα διερευνηθούν οι καινοτομίες για την ενεργειακή επανάσταση, το πράσινο υδρογόνο και ευφυή συστήματα ενέργειας.

Η σειρά θα ξεκινήσει στις 9 Φεβρουαρίου, 2021 με ένα live stream με θέμα ‘Τεχνολογίες Φιλικές προς το Κλίμα & Νεοφυείς Επιχειρήσεις που Φέρνουν την Επανάσταση στη Βιομηχανία’ (Climate-Effective Technologies – Start-Ups Revolutionizing the Industry).

Αμέσως μετά, στις 10 Φεβρουαρίου, ακολουθεί η παρουσίαση ‘Το Πράσινο Υδρογόνο – Το Καύσιμο του Μέλλοντος;’ (Green Hydrogen – the Fuel of the Future?). Η σειρά ολοκληρώνεται στις 11 Φεβρουαρίου με την παρουσίαση ‘Έξυπνη Ενέργεια – Η Ανάγκη για Έξυπνα Ενεργειακά Δίκτυα’ – (Smart Energy – the Need for Intelligent Energy Grids). Όλες οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιούνται στις 5:00 μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος) και θα μεταδίδονται ζωντανά από το FUTURE FORUM website και τη σελίδα του BMW Welt & BMW Museum στο Facebook.

Το μέλλον μας το 2115 – σε συνεργασία με το ινστιτούτο 2b AHEAD ThinkTank.

Το 2b AHEAD, νέος συνεργάτης του FUTURE FORUM by BMW Welt, θα διερευνήσει το ‘Πώς θα είναι το μέλλον μας σε 100 χρόνια;’ σε έξι συναρπαστικές εκδηλώσεις το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Οι παρουσιάσεις με τίτλο ‘+100: Τα Επόμενα Βήματα για το Ανθρώπινο Είδος’ – (+100: Next Steps for Humankind) βασίζονται στα ενδιάμεσα αποτελέσματα της πιο φιλόδοξης μακροπρόθεσμης έρευνας στη μελλοντολογία της Γερμανίας, ‘Die Zukunft deiner Kinder’ (Το μέλλον των παιδιών σας). Βασίζεται στις προβλέψεις 500 κορυφαίων ειδικών από το χώρο της τεχνολογίας, της πολιτικής και των επιχειρήσεων και ασχολείται με νέες καινοτομίες και μελλοντικές τάσεις μέχρι το 2115.

Ο διευθυντής, συγγραφέας και δάσκαλος του 2b AHEAD, Sven Gábor Jánszky, θα διοργανώσει και τις έξι εκδηλώσεις. Ο τίτλος του πρώτου επεισοδίου της σειράς θα είναι ‘100: Γενιά Αθάνατη’ – (+100: Generation Immortal) που έχει προγραμματιστεί για τις 23 Μαρτίου, 2021, ώρα 6:00 μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος). Θα μεταφέρει τους συμμετέχοντες σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο, ακολουθώντας πέντε παιδιά της γενιάς “generation immortal” μέχρι τις χρονιές 2048, 2051, 2069, 2100 και 2114.