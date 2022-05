Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεχίζει με δύναμη

Το Neighbours, την πρώτη διεθνή συμπαραγωγή του με έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς του σύγχρονου χορού παγκοσμίως, το Sadler’s Wells του Λονδίνου, παρουσιάζει το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας που θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 15 έως τις 24 Ιουλίου. Το έργο που χορογραφήθηκε από τους Rauf “RubberLegz” Yasit και Brigel Gjoka, σε συνεργασία με τον William Forsythe και με ζωντανή μουσική από τον συνθέτη Ruşan Filiztek, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2022, ενώ μετά την Καλαμάτα θα συνεχίσει τη διεθνή περιοδεία του.

Με τίτλο Ωδή στην Ομορφιά, το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα κάνει πρεμιέρα με ένα έργο-σταθμό στην ιστορία του σύγχρονου χορού, το TRIPTYCH: The missing door, The lost room and The hidden floor των Peeping Tom, μια παράσταση που είναι το αποτέλεσμα νέας επεξεργασίας τριών έργων που δημιούργησε η ομάδα Peeping Tom για το Nederlands Dans Theatre. Το Φεστιβάλ φιλοξενεί φέτος 26 συνολικά παραγωγές, 14 ξένες ομάδες από 10 χώρες, 12 ομάδες από την Ελλάδα, 2 παγκόσμιες πρεμιέρες, 6 παράλληλες εκδηλώσεις, ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών, καθώς και ένα πρόγραμμα εργαστηρίων χορού και κίνησης για διάφορες ηλικίες και ομάδες πληθυσμού.

To πλήρες πρόγραμμα του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας παρουσιάστηκε στο Αμφιθέατρο του ΥΠΠΟΑ.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη:

«Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες ζωής, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας είναι η κορυφαία και πιο σημαντική διοργάνωση χορού στη χώρα μας και ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ στον τομέα του με διεθνή απήχηση. Εξαιτίας της υψηλής ποιότητας του, έχει και ένα πολύ πιστό και αφομοιωμένο κοινό. Στην Καλαμάτα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια εξαιρετική επιλογή της παγκόσμιας πολιτιστικής πρωτοπορίας, γεγονός το οποίο, εκτός από τη σημαντικότητά του στον τομέα του πολιτισμού, δίνει και μία ιδιαίτερα σημαντική αναπτυξιακή δυνατότητα στην ίδια την πόλη της Καλαμάτας.»

Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης:

«Το μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα αυτό φεστιβάλ έχει καταφέρει μέσα στα 28 του χρόνια να εδραιωθεί και να αναγνωριστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό και να υπηρετεί και να προωθεί την τέχνη του χορού διευρύνοντας κάθε χρόνο το κοινό του και δίνοντας ευκαιρίες συμμετοχής σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και σε όλες τις κατηγορίες κοινού, σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες, σε άτομα με ή χωρίς αναπηρία, καθώς παραμένει δραστήριο στον τομέα της εκπαίδευσης καθόλη τη διάρκεια του έτους.»

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Ε. Νίκα:

«Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας είναι ένας σπουδαίος θεσμός. Ως Δήμαρχος της Καλαμάτας, τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και ως Περιφερειάρχης, αισθάνομαι την υποχρέωση ότι όλοι μαζί πρέπει να συμβάλουμε ηθικά και οικονομικά στην ανάπτυξή του. Το 2021, με τη συμβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το Φεστιβάλ, για πρώτη φορά, εξακτινώθηκε και έτσι υπήρξε η δυνατότητα να απολαύσουμε μιας εξαιρετικής ποιότητας παράσταση στο Σαϊνοπούλειο θέατρο στη Σπάρτη. Φέτος, συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια και στο πλαίσιο αυτό θα δοθούν δωρεάν παραστάσεις για το κοινό σε κεντρικές πλατείες στο Ναύπλιο, την Κόρινθο και την Τρίπολη.»

«Επενδύουμε στον πολιτισμό» δήλωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Αθανάσιος Π. Βασιλόπουλος. «Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας αποτελεί αναμφισβήτητα το καμάρι μας.

Σύμφωνα με την Καλλιτεχνική Διευθύντρια Λίντα Καπετανέα:

«Σε δύο χρόνια από τώρα θα γιορτάσουμε την τριακοστή επέτειο θέσπισης αυτού του μεγάλου θεσμού του σύγχρονου χορού για τη χώρα μας. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για να έχουμε ένα συνεχώς εξελισσόμενο και δυναμικό Φεστιβάλ Χορού που να εμπνέει και να στηρίζει την ελληνική κοινωνία και να αποτελεί φορέα αξιών στην εποχή που διανύουμε. Σας περιμένουμε και φέτος στην Καλαμάτα, τον τόπο του χορού, για να μοιραστείτε μαζί μας την ομορφιά της κίνησης του ανθρώπινου σώματος, την ομορφιά της ζωής.»

Τα καλοκαίρια του 2020 και του 2021, το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ήταν από τα ελάχιστα Φεστιβάλ παγκοσμίως που κατάφεραν όχι μόνο να μην αναβληθούν αλλά και να πραγματοποιηθούν δια ζώσης, παρουσιάζοντας ένα πλήρες πρόγραμμα με διεθνείς μετακλήσεις και ελληνικά σχήματα και εξασφαλίζοντας συνθήκες απόλυτης ασφάλειας.

Το φετινό Φεστιβάλ είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας της Καλλιτεχνικής Διευθύντριάς του Λίντας Καπετανέα και του Δημάρχου Καλαμάτας Αθανάσιου Π. Βασιλόπουλου με την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιο για θέματα σύγχρονου πολιτισμού Νικόλα Γιατρομανωλάκη, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Ε. Νίκα, τον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ Παντελή Δρούγα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ.

Το αμιγώς καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 24 Ιουλίου 2022 και σε αυτό περιλαμβάνονται οι παραστάσεις της Κεντρικής Σκηνής του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, οι μικρότερης κλίμακας παραγωγές στο Black Box, η Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, και οι παραστάσεις της Κεντρικής Πλατείας της Καλαμάτας.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις χορού που συνδυάζουν διαφορετικά είδη, από σύγχρονο και κλασικό χορό μέχρι ακροβατικά, breaking και krump. ​​Οι καλλιτέχνες του εξωτερικού που θα παρουσιάσουν τα έργα τους προέρχονται από 10 χώρες, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Μοζαμβίκη, την Ελβετία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και την Κύπρο. Παράλληλα, από τις 8 Ιουλίου έως τις 24 Ιουλίου θα διεξαχθούν τα σεμινάρια και τα εργαστήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες και ειδικές ομάδες κοινού, για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Καλαμάτας.

Το φετινό Φεστιβάλ έχει τίτλο Ωδή στην Ομορφιά καθώς έχει στόχο την ανάδειξη του μεγάλου και ανεξάντλητου από φιλοσοφική, ηθική, κοινωνική και καλλιτεχνική σκοπιά, ζητήματος της Ομορφιάς. Στο εύφορο πεδίο της τέχνης η Ομορφιά αποτελεί κεντρικό αντικείμενο μελέτης. Για την τέχνη του χορού, πρωταγωνιστές είναι τα σώματα που ονειρεύονται και κινούνται. Έμπνευση, η ίδια η κίνηση, η ίδια η ζωή. Από τον μικρότερο οργανισμό μέχρι τη μεγαλύτερη οροσειρά, από το πιο απλό παιχνίδι των παιδιών μέχρι την κίνηση των γαλαξιών, ό,τι κινείται συμμετέχει στη ζωή. Η εργασία του καλλιτέχνη, ωστόσο, αναδεικνύει την αναζήτηση της σχέσης μας με τη ζωή. Γιατί η ομορφιά υπάρχει επειδή υπάρχουν η καλοσύνη, η αλληλεγγύη και η αγάπη. Και η ουσία τους δεν είναι θεωρητική αλλά αναβλύζει από τα σώματα, τις χειρονομίες, τα λόγια, τις πράξεις, τις σχέσεις μεταξύ των σωμάτων. Με τον τρόπο αυτό το Φεστιβάλ υμνεί την ενσάρκωση της ομορφιάς.

Το Φεστιβάλ ανοίγει τις πόρτες του στις 15 και 16 Ιουλίου με ένα έργο-σταθμό στην ιστορία του σύγχρονου χορού, το TRIPTYCH: The missing door, The lost room and The hidden floor των Peeping Tom. Πρόκειται για μια δίωρη πολυβραβευμένη δημιουργία των Gabriela Carrizo και Franck Chartier σε νέα σύνθεση (του 2020) βασισμένη στο έργο Adrift, το οποίο δημιουργήθηκε για το Nederlands Dans Theater (NDT1). Η Gabriela Carrizo σκηνοθέτησε την πρώτη ενότητα με τίτλο The missing door, ενώ ο Franck Chartier σκηνοθέτησε τις δύο επόμενες, The lost room και The hidden floor. Η Carrizo και ο Chartier θέλησαν να εντάξουν τα έργα αυτά στο ρεπερτόριο της ομάδας Peeping Tom ώστε να συνεχίσουν να τα παρουσιάζουν στο κοινό. Από τον διεθνή τύπο το έργο έχει χαρακτηριστεί ως κατάκτηση του αδύνατου, φόρος τιμής στον David Lynch, ένας συνδυασμός χορού, θεάτρου, κινηματογράφου, μαγείας, εφέ, slapstick κωμωδίας και ακροβατικών με σασπένς χωρίς τέλος και μνημειώδη εναλλαγή σκηνικών. Στην τριλογία του TRIPTYCH, ο χρόνος, η μνήμη και η προαίσθηση συνδέονται με τις ψευδαισθήσεις, τις ουτοπίες και τις χαμένες αγάπες των χαρακτήρων.

Την Τρίτη 19 Ιουλίου παρουσιάζεται η πρώτη διεθνής συμπαραγωγή του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Το έργο Neighbours αποτελεί συμπαραγωγή με το Sadler’s Wells, έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτεχνικούς οργανισμούς στον σύγχρονο χορό παγκοσμίως. Αποτελεί μια πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ τριών πολύ σημαντικών καλλιτεχνών, του Rauf “RubberLegz” Yasit, κουρδικής καταγωγής, του Brigel Gjoka, αλβανικής καταγωγής, και του Ruşan Filiztek, κουρδικής και τουρκικής καταγωγής, καθένας από τους οποίους είναι φορέας μιας ιδιαίτερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο πρωτοποριακός χορευτής του abstract breaking Yasit και ο διακεκριμένος ερμηνευτής του σύγχρονου χορού Gjoka άρχισαν να αυτοσχεδιάζουν από κοινού κινητικά μοτίβα εμπνευσμένοι από μια πρόταση του William Forsythe κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του A Quiet Evening of Dance. Οι δύο καλλιτέχνες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αντικειμένου τους, έχουν δημιουργήσει ένα έργο που αξιοποιεί την πολύπλευρη εμπειρία τους και αντλεί επιρροές από τις κουρδικές και αλβανικές ρίζες τους. Υπό τη συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον συνθέτη Ruşan Filiztek, μια νέα χορογραφική γλώσσα διαμορφώνεται καθώς οι δύο δημιουργοί εξερευνούν στιγμές μεταμόρφωσης και στοχασμού στο μεταίχμιο urban, κλασικού και σύγχρονου χορού.

Το πρόγραμμα της Κεντρικής Σκηνής ολοκληρώνεται στις 22 και 23 Ιουλίου με την εμβληματική παράσταση Sonoma του πολυβραβευμένου δημιουργού από την Βαλένθια Marcos Morau και της ομάδας La Veronal. Στο Sonoma, μια ομάδα δέκα γυναικών μας μιλά στη γλώσσα της τελετουργίας και δημιουργεί από μια κραυγή μία ατέλειωτη καταιγίδα. Οι δέκα ερμηνεύτριες, κατά τη διάρκεια του τελετουργικού, απαγγέλουν μια μακρά λιτανεία Μακαρισμών, ξεκινώντας από εκείνους των Ευαγγελίων και φτάνοντας συνειρμικά στην άγνωστη περιοχή της αποκάλυψης των δικών τους δυνάμεων οι οποίες τις μεταμορφώνουν σε πολεμίστριες έτοιμες να αντιμετωπίσουν τη ζωή και να δώσουν μάχη.