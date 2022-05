Τι απαντά η Αθήνα στο «για εμένα δεν υπάρχει Μητσοτάκης» του Ερντογάν

Δεν θα μπούμε σε αντιπαράθεση δηλώσεων με την ηγεσία της Τουρκίας, η πολιτική μας είναι πολιτική αρχών, είναι η απάντηση της Αθήνας στην ακραία ρητορική κλιμάκωσης από τον Ταγίπ Ερντογάν μετά τις αναφορές του ότι δεν θα ξανασυναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε μια προκλητική τοποθέτηση που υποδηλώνει την σφοδρή ενόχληση της τουρκικής ηγεσίας για το ταξίδι του Έλληνα πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και το θερμό κλίμα που αυτός συνάντησε, ο Ταγίπ Ερντογάν είχε δηλώσει νωρίτερα «από σήμερα, για εμένα δεν υπάρχει πια ο Μητσοτάκης, δεν θα δεχθώ να συναντηθώ ποτέ μαζί του».

«Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ισχυρά βασισμένη στην ιστορία, το διεθνές δίκαιο και τις συμμαχίες μας. Δεν θα μπούμε σε αντιπαράθεση δηλώσεων με την ηγεσία της Τουρκίας. Η πολιτική μας είναι πολιτική αρχών», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Νωρίτερα ο Τούρκος πρόεδρος είχε καταφερθεί εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι επιχείρησε να μπλοκάρει την πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Άγκυρα. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποφασίσουν από μόνες τους αν θα πουλήσουν F-16 στην Τουρκία, χωρίς να χρειαστεί να συμβουλευτούν τον Έλληνα πρωθυπουργό, φέρεται να είπε ο πρόεδρος Ερντογάν, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu. «Συμφωνήσαμε να μην συμπεριλάβουμε τρίτες χώρες στη διαμάχη μας. Παρόλα αυτά, την περασμένη εβδομάδα επισκέφθηκε τις ΗΠΑ και μίλησε στο Κογκρέσο και τους προειδοποίησε να μην μας δώσουν F-16», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την εβδομαδιαία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Δεν υπάρχει πια για μένα. Δεν θα συμφωνήσω ποτέ να συναντηθώ μαζί του. Θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας με έντιμους πολιτικούς» φέρεται να είπε ο Ερντογάν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η αντίδραση της Αθήνας

Άμεση ήταν η απάντηση της ελληνικής πλευράς μετά την ακραία πρόκληση του Τούρκου προέδρου. «Δεν θα μπούμε σε αντιπαράθεση δηλώσεων με την ηγεσία της Τουρκίας. Η πολιτική μας είναι πολιτική αρχών» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας σε διπλωματικό τόνο στην Άγκυρα.



«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίζεται σθεναρά και αποτελεσματικά τόσο τα εθνικά μας δίκαια όσο και τη διεθνή νομιμότητα. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ισχυρά βασισμένη στην ιστορία, το διεθνές δίκαιο και τις συμμαχίες μας, όσο κι αν αυτό ενοχλεί κάποιους. Δεν θα μπούμε σε αντιπαράθεση δηλώσεων με την ηγεσία της Τουρκίας. Η πολιτική μας είναι πολιτική αρχών» δήλωσε ο κ.Οικονόμου.

Ερντογάν: Θα κάνουμε το ναυτικό μας ισχυρότερο για την ασφάλεια της Γαλάζιας Πατρίδας

Λίγο νωρίτερα ο Τούρκος Πρόεδρος, μιλώντας κατά την τελετή καθέλκυσης του υποβρυχίου Hızırreis στο ναυπηγείο Γκιολτσούκ της Κωνσταντινούπολης, άφηνε αιχμές εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου, λέγοντας ότι «ο κακός γείτονας μάς έκανε ιδιοκτήτη αμυντικής βιομηχανίας», σημειώνοντας ότι «ποτέ δεν ξεχάσαμε τις άδικες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη χώρα μας λόγω της ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο».

