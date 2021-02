Τα ΗΑΕ έγιναν η πρώτη αραβική χώρα που έφτασε στη τροχιά του πλανήτη Άρη

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγιναν η πέμπτη χώρα που φτάνει στον πλανήτη Άρη μετά τις ΗΠΑ, Ρωσία, Ινδία και μια ευρωπαϊκή αποστολή, γεγονός μάλιστα που επετεύχθη στην 50ή επέτειο από την ένωση των Εμιράτων.

Το «Hope» (Al-Αmal στα αραβικά) θα περιφέρεται γύρω από τον Άρη για δύο χρόνια, μελετώντας κυρίως την ατμόσφαιρά του (θα δημιουργήσει τον πρώτο ολοκληρωμένο «χάρτη» της) και τον καιρό του.

Αμέσως μόλις έγινε γνωστό το γεγονός, τα ΗΑΕ γιόρτασαν με φωταγώγηση του υψηλότερου ουρανοξύστη στον κόσμο, Μπουρτζ Χαλίφα στο Ντουμπάι.

A light display on the supertall Burj Khalifa tower in Dubai celebrates the arrival of the UAE’s Hope spacecraft at Mars. https://t.co/RL7kFP4XcH pic.twitter.com/2AzSZKCg07