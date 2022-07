Συνάντηση Δένδια με τον ΓΓ της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο (UfM) Νάσερ Καμέλ πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο του Dubrovnik Forum.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν για τις κοινές προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο και για συνεργασία στην Πολιτική Προστασία, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I’m in Dubrovnik today. In addition to the meeting I am having with my Croatian counterpart @grlicradman, I also met with the Secretary General of the Union for the Mediterranean (UfM), Nasser Kamel. #DubrovnikForum2022 pic.twitter.com/qoUSUmk3ij