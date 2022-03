Στις Βρυξέλλες ο Μπάιντεν για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ

Στις Βρυξέλλες για την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου θα παραβρεθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Την ίδια ημέρα θα συνεδριάσουν τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ με αντικείμενο συζήτησης τον πόλεμο στην Ουκρανία ενώ σύμφωνα με τον Σαρλ Μισέλ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής με τους ηγέτες της ΕΕ για να συζητήσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία και τον λαό της, την ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση της επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Την παρουσία Μπάιντεν και στις δύο συνεδριάσεις επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι στην ενημέρωση προς αμερικανούς δημοσιογράφους.

Μάλιστα ήδη έχουν εκκινήσει οι διαδικασίες για μία Σύνοδο Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ, η οποία δεν αποκλείεται να συνδυαστεί σε κάποιο τμήμα της και με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πριν από λίγο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Twitter ότι συγκάλεσε έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της συμμαχίας στις 24 Μαρτίου, στις Βρυξέλλες.

I have convened an extraordinary Summit on 24 March at #NATO HQ. We will address #Russia’s invasion of #Ukraine, our strong support for Ukraine, and further strengthening NATO’s deterrence & defence. At this critical time, North America & Europe must continue to stand together.