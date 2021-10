Σασόλι: Απολυταρχική διολίσθηση από την Τουρκία η απέλαση 10 πρέσβεων

Νέο σημείο τριβής με την Ευρώπη προκάλεσε ο Ταγίπ Ερντογάν μετά την εντολή που έδωσε στο υπουργείο Εξωτερικών ώστε να κηρυχθούν persona non grata 10 πρέσβεις χωρών - μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Γαλλία - οι οποίοι ζήτησαν την απελευθέρωση του Οσμάν Καβάλα. Για «απολυταρχική διολίσθηση της τουρκικής κυβέρνησης» κάνει λόγο ο Νταβίντ Σασόλι. «Δεν εκφοβιζόμαστε», σημείωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι πρέσβεις της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Δανίας, της Σουηδίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας, των ΗΠΑ, του Καναδά και της Νέας Ζηλανδίας είχαν εκδώσει δήλωση με την οποία ζητούσαν «δίκαιη και έγκαιρη» επίλυση της υπόθεσης του Οσμάν Καβαλά. Η δήλωση ανέφερε ότι οι καθυστερήσεις στην υπόθεση Καβαλά «ρίχνουν σκιά στον σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της διαφάνειας».

«Έδωσα την απαραίτητη εντολή στον υπουργό Εξωτερικών μας και είπα τι πρέπει να γίνει: αυτοί οι 10 πρεσβευτές πρέπει να κηρυχθούν persona non grata αμέσως. Θα το διευθετήσετε αμέσως», είπε ο Ερντογάν σε ομιλία που εκφώνησε στο Εσκισεχίρ στη βορειοδυτική Τουρκία.

Αυτοί οι πρεσβευτές «πρέπει να γνωρίζουν και να κατανοούν την Τουρκία», είπε ο Ερντογάν κατηγορώντας τους για «απρέπεια». «Θα πρέπει να φύγουν» από τη χώρα, «εάν δεν τη γνωρίζουν πλέον», συμπλήρωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Για «απολυταρχική διολίσθηση της τουρκικής κυβέρνησης» κάνει λόγο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Νταβίντ Σασόλι σε σχέση με τις αποφάσεις της Άγκυρας για τους δέκα πρέσβεις που ζήτησαν την αποφυλάκιση του Οσμάν Καβάλα.

Ειδικότερα, ο Ντ. Σασόλι με ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε ότι «η απέλαση δέκα πρέσβεων είναι ένδειξη της απολυταρχικής διολίσθησης της τουρκικής κυβέρνησης. Δεν εκφοβιζόμαστε. Ελευθερία για τον Οσμάν Καβάλα».

The expulsion of ten ambassadors is a sign of the authoritarian drift of the Turkish government. We will not be intimidated.



Freedom for Osman Kavala.