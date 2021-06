Σ.Κυριακίδου: Είναι σημαντικό να επιταχύνουμε τους εμβολιασμούς

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιταχύνουμε τους εμβολιασμούς, τον μοναδικό τρόπο που έχουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία» τόνισε η Επίτροπος Υγείας της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου, πριν από την αναχώρησή της για τη Σόφια της Βουλγαρίας, όπου θα έχει συνάντηση τον Πρόεδρο της χώρας Ρούμεν Ράντεφ και τον Υπουργό Υγείας, Στόιτσο Κάτσαροφ.

Η Στέλλα Κυριακίδου σημείωσε ότι «στην ΕΕ έχουμε εξασφαλίσει, για όλους τους πολίτες ισότιμα, ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια».

