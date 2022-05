Πώς οι αμβλώσεις έφεραν κοντά Πούτιν και Τραμπ - Η περίπτωση της Ελλάδας

AP

H επιλογή μιας γυναίκας για το τι θα κάνει με το σώμα της αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και, στο πλαίσιο αυτό, η αποκάλυψη σχετικά με τις προθέσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για την απαγόρευση των αμβλώσεων εγείρει μείζονος σημασίας ζήτημα διχάζοντας την Αμερική. Όμως δεν αφορά μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα, αφού η απόφαση που ενδέχεται να ληφθεί από την ακραία συντηρητική ηγεσία που διόρισε ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μεγάλες πολιτικές προεκτάσεις και εκτός ΗΠΑ. Η ταύτιση με Πούτιν και οι χρηματοδοτήσεις μέσω ινστιτούτων με την εμπλοκή και του Κονσταντίν Μαλοφέεβ.

Το θέμα των αμβλώσεων αποτέλεσε έναν εκ των συνδετικών κρίκων του πρώην προέδρου των ΗΠΑ με τον Πούτιν και τα εκατοντάδες εκατομμύρια που έχουν διατεθεί από οργανισμούς στις δύο πλευρές του Ατλαντικού δείχνουν προθέσεις οι οποίες συνδέονται με ακροδεξιές λογικές και ακραίες εξελίξεις, ενώ εντάσσονται στους σχεδιασμούς για την ανάδειξη λαϊκιστικών κομμάτων και στην Ευρώπη. Αμερικανικές χριστιανικές ΜΚΟ όπως η Alliance Defending Freedom και το American Center for Law & Justice έχουν διαθέσει εκατομμύρια ευρώ για προπαγάνδα στις ΗΠΑ, παράλληλα όμως έχουν αναπτύξει δεσμούς με ευρωπαϊκά κέντρα όπως International and the European Centre και το Law and Justice. Το The Slavic Centre for Law and Justice λειτουργεί στη Μόσχα και διοικείται από τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αυτοί οι οργανισμοί κινούνται έχοντας νομική βάση. Στοχεύουν τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+. Στις ΗΠΑ συντηρούνται από μεγάλες οικογένειες μέλη των οποίων βρέθηκαν στην κυβέρνηση Τραμπ αλλά και άλλες που όπως ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαθέτουν περιουσίας μέσα από τη δημιουργία ιδιωτικών στρατών, μισθοφόρων που δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες του κόσμου.

H έκθεση του European Parliamentary Forum on Sexual and Reproductive Rights του Ευρωκοινοβουλίου για την περίοδο 2009 - 2018 χαρακτηριστική και τα στοιχεία που περιλαμβάνει συγκεκριμένα.

Τον Σεπτέμβριο του 2020 ο Ντόναλντ Τραμπ διόρισε επικεφαλής του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ την Έμι Κόνεϊ Μπάρετ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις εξ αιτίας των συντηρητικών της θέσεων. Καθολική, η συντηρητική δικαστής οδήγησε τους επικριτές της τοποθέτησής της, ήδη από τον πρώτη μέρα, σχεδόν δύο χρόνια πριν, να προειδοποιούν για τις σημερινές εξελίξεις. Άλλωστε ο ίδιος ο Τραμπ είχε φροντίσει από το 2017 να στείλει σχετικό μήνυμα προωθώντας έναν κανονισμό ο οποίος υποχρεώνει τα μη κυβερνητικά ιδρύματα που λαμβάνουν ομοσπονδιακή χρηματοδότηση να μην πραγματοποιούν αμβλώσεις και να προωθούν την άμβλωση «ως μέθοδο οικογενειακού προγραμματισμού στο εξωτερικό».

Μάλιστα τον Ιούλιο του 2018 είχε πραγματοποιηθεί στο Ελσίνκι μια διαμαρτυρία που είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον αφού δεκάδες γυναίκες ντυμένες «έγκυες Τραμπ» είχαν αντιδράσεις έντονα στον κανονισμό αλλά και στις προσπάθειες που γινόντουσαν ώστε να έρθει το θέμα των αμβλώσεων στο προσκήνιο και να ανατραπούν αποφάσεις ετών.

Η κινητοποίηση είχε γίνει, δε, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής Τραμπ - Πούτιν στο Ελσίνκι και ενδεχομένως να μην ήταν τυχαία. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ο Πούτιν έχει ανοίξει το δικό του πεδίο δράσης σε θέματα όπως οι αμβλώσεις και οι ΛΟΑΤΚΙ+. Εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια έχουν δαπανηθεί από oλιγάρχες προκειμένου να προωθηθούν δράσεις στις χώρες της Ευρώπης τα προηγούμενα χρόνια. Ο γνωστός πλέον στην Ελλάδα για την επιχείρηση προώθησης της ρωσικής προπαγάνδας για την οποία διώκεται από τις δικαστικές αρχές των ΗΠΑ, Κονσταντίν Μαλοφέεβ φέρεται να πρωτοστατεί και σε αυτές τις ενέργειες.

Άλλωστε ο ίδιος προβάλει τη θρησκεία και την ορθοδοξία σε κάθε βήμα του. Μέλος της ρωσικής Πατριαρχικής Επιτροπής για την Οικογένεια και την Προστασία της Μητρότητας και της Παιδικής Ηλικίας όπως και ο Βλαντίμιρ Πούτιν διασυνδέονται με ακροδεξιούς και άλλους υποστηρικτές της λογικής του Ρώσου Προέδρου. Προτάσσοντας την αντίθεση στους γάμους μεταξύ ομοφύλων, την καταδίκη των αμβλώσεων αλλά και άλλες ακραίες απόψεις διανθισμένες με θρησκευτικές και άλλες αξίες διαμορφωμένες στον συνολικό σχεδιασμό τους που προβλέπει τη διείσδυση σε χώρες της Ευρώπης και αλλού.

Χρηματοδοτώντας ακραία κόμματα και χριστιανικές οργανώσεις όπως είναι για παράδειγμα το CitizenGO μέλη του οποίου είναι Ρώσοι oλιγάρχες, συνεργάτες του Μαλοφέεβ και του Πούτιν αλλά και Ευρωπαίοι που κινούνται στην ίδια λογική.

Όπως και στις ΗΠΑ έτσι και στην Ευρώπη ινστιτούτα, ΜΚΟ και οργανισμοί συντηρούνται από εύπορους υποστηρικτές των μεσαιωνικών ιδεών. Το δίκτυο «One Of Us European citizens» δείχνει να έχει εξαπλωθεί σε πολλές χώρες. Συνολικά υπολογίζεται πως έχουν δαπανηθεί πάνω από 1 δισ. ευρώ για την προώθηση ανάλογων ιδεών και θέσεων.

Στην Ελλάδα

Η CitizenGO φέρεται να βρίσκεται πίσω από μια υπόθεση που προκάλεσε αντιδράσεις στην Ελλάδα, όταν ξαφνικά στις αρχές του 2020 εμφανίσθηκαν αφίσες στους συρμούς του Μετρό που τάσσονταν κατά των αμβλώσεων, ξεπερνώντας μάλιστα κάθε επιστημονική άποψη. Αδιαφορώντας και για το νομικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα.

Με κεντρικό μήνυμα «αφήστε με να ζήσω» και αναφορές όπως «ήξερες ότι από την 18η ημέρα κτυπά η καρδιά του; Από την 42η μέρα ανιχνεύονται εγκεφαλικά κύματα; Από την 8η εβδομάδα όλα τα όργανά του έχουν δημιουργηθεί; Από την 10η εβδομάδα νοιώθει πόνο. Διάλεξε τη ζωή» και άλλα σχετικά κυρίως, δε, με μια εξίσωση των ετήσιων αμβλώσεων με αριθμό νεκρών. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως και η ελλαδική εκκλησία έχει ανακηρύξει την πρώτη Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα ως ημέρα για την προστασία της ζωής του αγέννητου παιδιού. H ανακήρυξη αυτή είχε γίνει δεκτή με διθυραμβικά σχόλια από συγκεκριμένη αθλητική εφημερίδα φιλοξενώντας σε πρωτοσέλιδο το μήνυμα που αμέσως μετά έγινε μήνυμα και στις αφίσες του Μετρό.

Πού αποσκοπούν

Το ερώτημα πού αποσκοπούν όλες αυτές οι κινήσεις που θυμίζουν μεσαιωνικές λογικές συνδέεται άμεσα με διαχείριση πολιτικών θεμάτων. Στις ΗΠΑ οι Τραμπικοί πατούν πάνω σε ανάλογα ζητήματα για να διατηρήσουν ενεργή την ακροδεξιά ατζέντα τους και την παρουσία τους στο πολιτικό σκηνικό της χώρας τους. Παράλληλα όμως οι εύποροι υποστηρικτές τους, οι δικοί του ολιγάρχες, επενδύουν στην άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες χώρες. Τα ζητήματα θρησκείας και ο λαϊκισμός ήταν πάντα ο εύκολος τρόπος.

Αναλόγως και ο Πούτιν έχει επενδύσει στη θρησκεία και ειδικά στην ορθοδοξία. Με την αμέριστη στήριξη του Πατριάρχη Κύριλλου που πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με κυρώσεις από την ΕΕ έχει φροντίσει να στηρίξει, μέσω ινστιτούτων και Οργανισμών, ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη όπως για παράδειγμα αυτό της Λεπέν, οι σχέσεις με την οποία δεν έχουν κρυφτεί, αντιθέτως.

Η συμμετοχή του Μαλοφέεβ και σε αυτές τις προσπάθειες δείχνει το ρόλο του δίπλα στον Πούτιν και αναδεικνύει και την προσπάθεια του να προωθήσει την προπαγάνδα στην Ελλάδα με γνώμονα και την Ορθοδοξία.

Όμως και ο Πατριάρχης Κύριλλος συντάσσεται με τις ακραίες αυτές λογικές. Ο ίδιος... ευλογώντας την εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία είχε υποστηρίξει ότι οφείλεται και στο γεγονός πως πραγματοποιούνται gay pride στη χώρα αυτή.