Παρέμβαση 70 πολιτών με δημόσιο λόγο για τον πατριωτισμό

Σε παρέμβαση για τον πατριωτισμό και τη διαφύλαξη της εθνικής ακεραιότητας προχωρούν 70 πολίτες αποσαφηνίζοντας ότι δεν πρέπει να αποδοθεί ως εθνικισμός, αλλά να ιδωθεί ως εθνική επιταγή και προϋπόθεση κάθε προοπτικής προόδου.

Όπως αναφέρουν στην παρέμβασή τους, οι κίνδυνοι από την επιθετικότητα της Τουρκίας είναι πλέον ορατοί. Πρέπει να χτίσουμε ταχύτατα μία ευρεία πατριωτική συσπείρωση. Δεν είναι εθνικισμός - όπως λένε μερικοί - αλλά εθνική επιταγή και προϋπόθεση κάθε προοπτικής προόδου. Αποτροπή του κινδύνου δε σημαίνει μόνο ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας - η οποία καλώς γίνεται, αλλά και δημιουργία με πολλούς τρόπους ενός ευρύτατου και αρραγούς μετώπου, πέρα από ιδεολογικές αφετηρίες και εκλογικές συμπεριφορές, πάνω σε τρεις αδιαπραγμάτευτες αρχές:

Τη διαφύλαξη της εθνικής ακεραιότητας με κάθε κόστος χωρίς συμψηφισμούς και υποσημειώσεις.

Την υπεράσπιση και ενίσχυση της φιλελεύθερης δημοκρατίας.

Την αλληλεγγύη προς τις δοκιμαζόμενες κοινωνικές ομάδες.

Ο Αναθεωρητισμός που αμφισβητεί τις διεθνείς συμβάσεις είναι πλέον εδώ. Δεν αντιμετωπίζεται ούτε με εξισωτικές λογικές, ούτε με το «είμαστε φίλοι με τους λαούς και όχι με τις κυβερνήσεις τους».

Η οικονομική ανάπτυξη και η επιθυμία των ανθρώπων να προκόψουν έχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις: Την κοινωνική ειρήνη και την ποιότητα των θεσμών, αλλά και την αποφασιστικότητα των ανθρώπων να υπερασπιστούν το κοινό καλό αποκρούοντας τις εξωτερικές απειλές.

Πρέπει να υπερβούμε τα ψεύτικα διλήμματα (φίλοι της ειρήνης ή πολεμοκάπηλοι) χωρίς να εξαφανίσουμε τις διαφορετικές απόψεις. Ο κίνδυνος δεν απαγορεύει να συζητάμε. Μην αφήσουμε όμως τις επιμέρους διαφωνίες να μας κάνουν αναποτελεσματικούς μέσω της ιδεολογικοποίησης του προβλήματος.

Η Φιλοπατρία δεν είναι ιδεολογική επιλογή μιας μερίδας του πολιτικού φάσματος. Είναι λογική παραδοχή κάθε Έλληνα και Ελληνίδας που παρακολουθεί τις εξελίξεις και ανησυχεί.

Στη φράση «Είμαστε φιλειρηνικός λαός» πρέπει να προσθέσουμε μια ακόμα: «Θα υπερασπιστούμε την πατρίδα μας με όλα τα μέσα, αν χρειαστεί».

Η επίκληση της έννοιας «Ειρήνη» δεν πρέπει να γίνεται έξω από την πραγματικότητα.

Πατριωτισμός χωρίς βούληση και αποφασιστικότητα δεν νοείται. Βούληση, σημαίνει να αντιμετωπίσουμε την όποια πρόκληση ξέροντας ότι αυτό θα έχει συνέπειες στη καθημερινότητα μας. Μια τέτοια δύσκολη κατάσταση θα αγγίξει όλους.

Η υπεράσπιση της Πατρίδας δεν γίνεται με εύκολες συναισθηματικές εξάρσεις και δημαγωγία, αλλά με σύνεση, προετοιμασία, αποφασιστικότητα, υπομονή και αντοχή.

Λίστα υπογραφόντων

Αβραμίδης Βασίλης Χειρουργός ΩΡΛ

Αγγελόπουλος Γιώργος Χημικός Μηχανικός, στέλεχος επιχειρήσεων

Αδάμου Νικόλαος Καθηγητής, Παν/μιο CUNY, Νέα Υόρκη

Ανδρουλάκης Γιάννης Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημ. Δικαίου

Ανυφαντάκης Ιωάννης Φυσικός

Αποστολοπούλου Κατερίνα Φιλόλογος

Βαγιανού Μαγδαληνή Γεωπόνος

Βαγιωνά Άννα Νομικός

Βαγιωνά Μαρίνα Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημ. Δικαίου

Βαρδουλάκη - Σκούλουκα Τίνα Διεθνολόγος

Βαρέλη Κατερίνα ΕΔΙΠ, Παν/μιο Ιωαννίνων

Βέντης Χαράλαμπος Επ. Καθηγητής, Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ

Γεωργακόπουλος Δημήτρης Καρδιολόγος, δ/ντης ΕΣΥ

Γιαννόπουλος Τάκης Οικονομολόγος

Γκλαβάς Σωτήρης Φιλόλογος, πρώην πρόεδρος Π.Ι. και Ι.Ε.Π.

Γκόντζος Γιώργος Δημοσιογράφος

Γραβάνης Αχιλλέας Καθηγητής, Ιατρική Παν/μιο Κρήτης

Δρεπανιώτης Τάκης Μεταφραστής

Δροσάτος Κωνσταντίνος Professor in Pharmacology University of Cincinnati College of Medicine

Ερμείδης Πάνος Πολιτικός Μηχανικός

Ευστρατιάδου Νίκη Εκπαιδευτικός

Ζαχαριάδη Τάνια Βιολόγος

Θυφρονίτης Γιώργος Καθηγητής, τμήμα ΒΕΤ, Παν/μιο Ιωαννίνων

Ιωαννίδου Δόμνα δρ Φιλολογίας

Ιωαννίδου Ισμήνη Φυσικός, πρώην σχ. συμβ. β/θμιας

Καλογήρου Θάλεια Φιλόλογος, ελεύθερη επαγγελματίας

Καρακάσογλου Βασίλης Χημικός

Καραμπίνος Ηλίας Καρδιολόγος, δρ Ιατρικής

Καρανίκας Γιάννος Φυσικός, πρώην σχ. συμβ. β/θμιας

Καστανάς Λεωνίδας Φυσικός

Κατσαρέλης Τριαντάφυλλος Επιστ. Συνεργ. ΕΜΠ

Κατσαρός Γιάννης Εκπαιδευτικός, πρώην σχ. σύμβ. α/θμιας

Καψάλης Θάνος Βιολόγος

Λιγνός Γιώργος Επιχειρηματίας

Μανώλη Μαρία Οδοντίατρος

Μαραγκουδάκης Μανούσος Καθηγητής, τμήμα κοινωνιολογίας Παν/μιο Αιγαίου

Μαργαρίτης Γιάννης Σκηνοθέτης

Μαρκάκης Ιδομενέας Βιολόγος

Μεντή Μαρία Φιλόλογος

Μερκούρη Ευφροσύνη Βιοχημικός

Μιχαηλίδης Γεώργιος δρ. Οικονομολόγος

Μουρελάτος Βαγγέλης Επιχειρηματίας

Μπάρμπας Γιώργος Πρώην επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ

Μπούντα Ελένη Εκπαιδευτικός, πρώην σχ. σύμβ. α/θμιας

Νικολής Αντώνης Συγγραφέας

Οικονομάκης Δημήτρης Μουσικός

Οικονομίδης Ρωμανός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Παπαπαναγιώτου Κώστας Στέλεχος Real Estate

Παπαπανάγου Ιωάννης Καθηγητής Ακαδημίας Εμπ. Ναυτ. Μακεδονίας

Παπασαραντόπουλος Πέτρος Εκδότης

Παπασπύρου Νάγια Μεταφράστια, εκπαιδευτικός

Περγαντή Μαρία Οδοντική τεχνολογία, ΤΕΙ

Πετσέτας Δημήτρης Φυσικός, φροντιστής β/θμιας

Πολύζος Γιώργος Μαθηματικός, πρώην μον. πάρεδρος Π.Ι.

Ριζόπουλος Νικήτας Φυσικός

Σάββας Γιάννης Εκπαιδευτικός

Σαΐνης Γιάννης ΕΔΙΠ, Παν/μιο Ιωαννίνων

Σεβαστάκης Νικόλας Καθηγητής Φιλοσοφίας, ΑΠΘ

Σιδηροπούλου Γιώτα Φιλόλογος

Σιμιτοπούλου - Κοτζαμάνη Καλλιόπη Χημικός, δρ. Ανθρωπολογίας

Σμπώκος Κώστας Πολιτικός Μηχανικός

Σταμουλάκης Γιάννης Φιλόλογος, πρώην σύμβουλος Π.Ι.

Στεκούλης Σπύρος Ιδιωτικός υπάλληλος

Στόγιας Γιώργος Εκπαιδευτικός, συγγραφέας

Τόμπρας Γιώργος Καθηγητής, τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ

Τσουμπελής Λεωνίδας Χημικός, πρώην σχ. σύμβ. β/θμιας

Φλωρίου Μόλλυ Βιολόγος

Φράγκου Ντιάνα Ζωοτέχνης

Χατζηδημητρίου Δημήτρης Δημοσιογράφος

Ψυχούλας Δημήτρης Πολιτικός Μηχανικός