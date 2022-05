Ουκρανία: Ο Bono των U2 έδωσε συναυλία στο μετρό του Κιέβου

Ο Bono και οι The Edge από τους U2 έδωσαν συναυλία σε ένα καταφύγιο -σταθμό του μετρό στο Κίεβο της Ουκρανίας σήμερα, έπειτα από πρόσκληση από τον Πρόεδρο Ζελένσκι.

Το συγκρότημα από την Ιρλανδία μοιράστηκε τα νέα σε μια ανάρτηση στο Twitter: «Ο Πρόεδρος @ZelenskyyUa μας προσκάλεσε να εμφανιστούμε στο Κίεβο ως επίδειξη αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό και γι' αυτό καταλήξαμε να κάνουμε. - Bono και The Edge #StandWithUkraine».

President @ZelenskyyUa invited us to perform in Kyiv as a show of solidarity with the Ukrainian people and so that’s what we’ve come to do. -- Bono and The Edge #StandWithUkraine