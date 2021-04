Ολοκληρώθηκε η πολυεθνική διακλαδική άσκηση «Ηνίοχος 21»

Πάνω από 1.100 έξοδοι ιπτάμενων μέσων σε ποσοστό που προσέγγισε το 100% της σχεδίασης, καθώς και πλήθος συνεκπαιδεύσεων με μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο της άσκησης «Λαίλαψ 21», του Στρατού Ξηράς και της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ, έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της πολυεθνικής διακλαδικής άσκησης «Ηνίοχος 21», η οποία ξεκίνησε στις 12 Απριλίου και ολοκληρώθηκε χθες, 22 Απριλίου.

Λαμβανομένων, δε, υπόψη των επιχειρησιακών συμπερασμάτων και διδαγμάτων που προέκυψαν για τους ασκούμενους από την εντατική και ρεαλιστική εκπαίδευση σε περιβάλλον πολλαπλής απειλής, η αποτίμηση είναι απολύτως θετική και συνιστά ισχυρή παρακαταθήκη για την άσκηση «Ηνίοχος 22», της οποίας η σχεδίαση έχει ήδη αρχίσει.

Υπενθυμίζεται ότι η άσκηση πραγματοποιήθηκε σε όλο το εύρος του FIR Αθηνών με τη συμμετοχή μέσων και προσωπικού όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Πέρα από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας, στην άσκηση συμμετείχε η Γαλλία με πολεμικά αεροσκάφη Rafale και Mirage-2000 D, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με F-16, οι ΗΠΑ με F-16, MQ-9 και KC-135, η Ισπανία με F/A-18 Hornet, το Ισραήλ με F-15 και F-16, ο Καναδάς με Air Weapon Managers-GCI, αλλά και η Κύπρος με ελικόπτερο AW 139. Παρατηρητές ήταν η Αυστρία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Ρουμανία και η Σλοβενία.

Η πολυεθνική διακλαδική άσκηση «Ηνίοχος 21» ολοκληρώθηκε, χθες, με την τιμητική διέλευση σχηματισμού 16 μαχητικών αεροσκαφών της Ελλάδας, της Γαλλίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ισπανίας, του Ισραήλ, καθώς και ενός αεροσκάφους ναυτικών επιχειρήσεων P-3B του Πολεμικού Ναυτικού, πάνω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Με αναρτήσεις στο Twitter «αποχαιρέτησαν» την Ελλάδα η γαλλική και η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία

Με αναρτήσεις στο twitter «αποχαιρέτησαν» την Ελλάδα, μετά τη συμμετοχή τους στην πολυεθνική άσκηση «Ηνίοχος 21» η γαλλική και η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.

«Αντίο Ελλάδα! Ο Ηνίοχος 21 έλαβε επισήμως τέλος» γράφει στην ανάρτησή της η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία. «Κατά τη διάρκεια μιας απαιτητικής εβδομάδας εκπαίδευσης, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ εκτέλεσε πολύπλοκα επιχειρησιακά σενάρια, δίπλα σε αεροπορικές δυνάμεις από όλο τον κόσμο, ενισχύοντας τους διεθνείς και στρατηγικούς δεσμούς»..

Αντίο, Greece! 🇮🇱🇬🇷



Iniohos 2021 has officially come to an end. During the challenging week of training, the IAF drilled complex operational scenarios alongside air forces from around the world and strengthened international and strategic ties. pic.twitter.com/nnxuC9Vtfx