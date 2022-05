Οικονόμου: Συνάντηση με τη Βέρα Γιούροβα για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα και στην ΕΕ

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βέρα Γιούροβα είχε συνάντηση με τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου στις Βρυξέλλες, για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα και στην ΕΕ.

Σύμφωνα με ενημέρωση του γραφείου της αντιπροέδρου, συζήτησαν για τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τη σημασία της ισχυρής ενωμένης δράσης της ΕΕ.

Συμφώνησαν επίσης στην ανάγκη υποστήριξης των δημοσιογράφων που κάνουν ρεπορτάζ στην πρώτη γραμμή και στην καταπολέμηση της ρωσικής πολεμικής προπαγάνδας.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι η Κομισιόν έχει δαπανήσει περισσότερα από 6 εκατομμύρια ευρώ για επείγουσα υποστήριξη για δημοσιογράφους στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του προστατευτικού εξοπλισμού, της εκπαίδευσης, της ψυχολογικής υποστήριξης και της μετεγκατάστασης όταν κρίθηκε απαραίτητο.

Στη συνέχεια, η Βέρα Γιούροβα και ο Γιάννης Οικονόμου εστίασαν στην ασφάλεια των δημοσιογράφων εντός της ΕΕ, όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση.

Παράλληλα, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής ρώτησε για την έρευνα σχετικά με τη δολοφονία του ερευνητή δημοσιογράφου Γ. Καραϊβάζ και τη δράση για τη βελτίωση της προστασίας των δημοσιογράφων στην Ελλάδα, όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση του 2021 για το κράτος δικαίου.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή της στο τουίτερ η Βέρα Γιούροβα ανέφερε ότι « συζητήσαμε τις προκλήσεις για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα και την ΕΕ.

Ενημερώθηκα για πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την προστασία των δημοσιογράφων και τη διαφάνεια. Χαιρέτισα την ισχυρή υποστήριξη για τη δράση της ΕΕ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης».

With Deputy Minister I. Oikonomou we discussed challenges for media freedom in Greece and the EU.

I was informed about initiatives put forward by the government for the protection of journalists and on transparency.

