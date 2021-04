Ο... δανεικός που ετοιμάζεται να γίνει βασικός στο Euro

Είχε καταλάβει πως τα σημάδια, όπως και οι αριθμοί, μπορεί να γίνουν αμείλικτα. Για άλλη μία φορά, όπως σχεδόν συνέχεια την τελευταία διετία, βρέθηκε μπροστά σε ένα «σταυροδρόμι». Η απόφαση δεν ήταν ακριβώς δική του, όμως αποφάσισε να επικεντρώσει τη «διακριτική ευχέρειά» του στο να δώσει τις απαντήσεις του. Οταν τον περασμένο Ιανουάριο, ο Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ φώναξε τον Τζέσι Λίνγκαρντ στο γραφείο του, ο 28χρονος μεσο-επιθετικός δεν απογοητεύτηκε από τα νέα.

Ο Νορβηγός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε αποφασίσει να τον παραχωρήσει με τη μορφή δανεισμού στη Γουέστ Χαμ. Ο Αγγλος ποδοσφαιριστής, «σπλάχνο» της ακαδημίας των «κόκκινων διαβόλων», είχε βιώσει αυτή την κατάσταση και πιο πιτσιρικάς, όταν αγωνίστηκε ως δανεικός σε Λέστερ (2012), Μπέρμινγχαμ (2013), Μπράιτον (014) και Ντέρμπι Κάουντι (2015). Την τελευταία εξαετία, όμως, δεν είχε αφήσει το «Ολντ Τράφορντ». Τον Νοέμβριο του 2019 είχε εκπληρώσει το παιδικό όνειρό του και είχε αγωνιστεί ως αρχηγός της Γιουνάιτεντ στο ευρωπαϊκό ματς με την Αστάνα.

Η φετινή σεζόν, όμως, η οποία συνόδευσε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας της μητέρας του και μία δική του περιπέτεια με την κατάθλιψη, τον πίεσε ακόμη περισσότερο. Τα στατιστικά δεν έλεγαν ψέματα. Ο Λίνγκαρντ είχε μόλις τρεις παρουσίες με τη Γιουνάιτεντ, δεν είχε κληθεί στην Εθνική από το 2019 και το τελευταίο γκολ του είχε επιτευχθεί τον Δεκέμβριο του 2018... Το ταξίδι στο Λονδίνο έδειχνε να είναι απαραίτητο και για τον ίδιο.

Ο Λίνγκαρντ φόρεσε τον Φεβρουάριο τη φανέλα της Γουέστ Χαμ και στο ντεμπούτο του πέτυχε δύο γκολ κόντρα στην Αστον Βίλα. Το μεσημέρι της Κυριακής (11/4), με άλλα δύο γκολ στη νίκη 3-2 επί της Λέστερ, έφτασε τα οκτώ σε μόλις εννέα ματς με τα «Σφυριά». Επίδοση με την οποία έχει ήδη ισοφαρίσει το ρεκόρ περιόδου που έχει πετύχει το 2017 – 2018, με οκτώ γκολ σε 33 αγώνες! Η ομάδα του απορεί στα social media αν μπορεί ένας κάποιος να κερδίσει το βραβείο του παίκτη της χρονιάς έχοντας ουσιαστικά αρχίσει να παίζει στα μέσα της σεζόν...

👋 @premierleague



Can you win Player of the Season if you only started playing January?



Asking for a friend… pic.twitter.com/osLi0FhSvp