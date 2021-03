ΝΔ για ΣΥΡΙΖΑ: Η μιζέρια του αποκαλύπτεται στην κοινωνία - Η περίοδος '12-'15 έχει παρέλθει

Για κατασκευή και διασπορά fake news από τον ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με δήθεν φωτογραφικό διαγωνισμό για τα home tests κάνει λόγο με ανακοίνωσή του το κυβερνών κόμμα, υπογραμμίζοντας πως «η τακτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι πλέον ξεκάθαρη: όσο πιο μεγάλο το ψέμα, τόσο πιο έντονα το αναπαράγουν», ενώ παράλληλα τονίζεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται σε κινήσεις πανικού και απόγνωσης, καθώς «η μιζέρια του απορρίπτεται από την ελληνική κοινωνία».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Το κατάντημα του ΣΥΡΙΖΑ μόνο θλίψη προκαλεί πλέον. Έφτασε εχθές να κατασκευάσει και να διασπείρει fake news περί δήθεν φωτογραφικού διαγωνισμού για τα home tests. Μετά τη σημερινή διάψευση και αυτογελοιοποίησή τους, έσπευσαν να εργαλειοποιήσουν τη δημόσια τοποθέτηση ειδικευόμενης ιατρού, μιλώντας για δήθεν πρόωρα εξιτήρια, αφήγημα το οποίο διαψεύστηκε την ίδια στιγμή, στην ίδια εκπομπή από τον καθηγητή πνευμονολογίας κ. Βασιλακόπουλο.

Η τακτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι πλέον ξεκάθαρη: όσο πιο μεγάλο το ψέμα, τόσο πιο έντονα το αναπαράγουν. Ο στόχος σαφής: να εμφανιστεί η προφανής διάψευση ως υπαναχώρηση κατόπιν «πίεσης». Δυστυχώς για αυτούς, οι μόνοι που πιέζονται όσο αρνούνται να τα βρουν με την πραγματικότητα είναι οι ίδιοι. Η περίοδος 2012-2015 έχει παρέλθει χωρίς επιστροφή.

Η χθεσινή εικόνα εθνικής ανάτασης, ενότητας και ομοψυχίας, σε συνδυασμό με την έξοδο από το τούνελ της πανδημίας, που πλησιάζει, οδηγεί δυστυχώς τον ΣΥΡΙΖΑ σε κινήσεις πανικού και απόγνωσης. Η μιζέρια του ΣΥΡΙΖΑ απορρίπτεται από την ελληνική κοινωνία.

Νωρίτερα σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε «φωτογραφική πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα self test της Siemens» και ότι «ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται να προμηθευτεί 10 εκατ, self test, λίγες μόλις μέρες μετά την έγκριση των self τεστ της Siemens στη Γερμανία, ενώ αρνείται επί ένα χρόνο τη συνταγογράφηση των τεστ».