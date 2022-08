NASA: Έλυσε πρόβλημα σε «κρίσιμο σύστημα» του Voyager 1

Το Εργαστήριο Αεριοπροώθησης της NASA ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έλυσε ένα πρόβλημα στον υπολογιστή το οποίο ανάγκαζε το διαστημόπλοιο Voyager 1 να στέλνει αλλοιωμένες πληροφορίες για την κατάστασή του, κάτι που οι μηχανικοί πιστεύουν ότι δεν θα αποτελέσει «απειλή για τη μακροχρόνια υγεία» του μοναδικού ανθρώπινου δημιουργήματος που έχει περάσει το κατώφλι του διαστρικού χώρου.

Σύμφωνα με το Forbes, η NASA είχε ανακοινώσει τον Μάιο ότι το Voyager 1 έστελνε λανθασμένες πληροφορίες από ένα «κρίσιμο σύστημα» που ονομάζεται σύστημα άρθρωσης και ελέγχου της στάσης, το οποίο παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση και τις δραστηριότητές του.

