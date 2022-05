Μόσχα: Έριξαν κόκκινη μπογιά στην πρεσβεία της Πολωνίας - Βίντεο

Βίντεο, στο οποίο καταγράφονται τρία άτομα να προσεγγίζουν την πρεσβεία της Πολωνίας στη Μόσχα και δυο εξ αυτών να ρίχνουν κόκκινη μπογιά σε πινακίδα με επιγραφή και στην πόρτα του κτιρίου, δημοσιεύει το ουκρανικό NEXTA, δυο ημέρες μετά το επεισόδιο με τη ρίψη αντίστοιχης κόκκινης μπογιάς στον Ρώσο πρέσβη στην Βαρσοβία, κατά τη διάρκεια κατάθεσης λουλουδιών σε νεκροταφείο των Σοβιετικών στρατιωτών.

Υπενθυμίζεται ότι οι διαδηλωτές που επιτέθηκαν στον Ρώσο πρέσβη καταγράφτηκαν σε βίντεο που πόσταρε στον λογαριασμό της στο Twitter η ανταποκρίτρια της Washington Post η οποί και ισχυρίστηκε πως παρότι δεν ακούγεται ήχος, το συγκεντρωμένο πλήθος φώναζε «φασίστες» προς τη ρωσική αντιπροσωπεία.

The Russian ambassador to Poland was doused with red paint during an attempt to lay flowers at the cemetery of Soviet soldiers, Russian state agencies reported citing local correspondents. pic.twitter.com/H3wZ9u4jXC