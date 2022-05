Μήνυμα Κατ. Σακελλαροπούλου για την 100η επέτειο διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας - Εσθονίας

Με ανάρτηση στο twitter η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου χαιρετίζει την 100ή επέτειο των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Εσθονίας και δηλώνει ότι προσβλέπει στην επικείμενη επίσκεψή της στο Ταλίν στο τέλος του μήνα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στην ανάρτησή της:

«Χαίρομαι ιδιαίτερα για την 100η επέτειο των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Εσθονίας και προσβλέπω στην επικείμενη επίσκεψή μου στο Ταλίν στο τέλος του μήνα.»

I am particularly glad about the 100th anniversary of diplomatic relations between Greece and Estonia and look forward to my upcoming visit to Tallinn at the end of the month. @AlarKaris