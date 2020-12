Μήνυμα ελπίδας από την Φον ντερ Λάιεν: «Μαζί μπορούμε να νικήσουμε τον ιό»

Μήνυμα ελπίδας ότι «μαζί μπορούμε να νικήσουμε αυτόν τον ιό» έστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ανάρτησή της για τα Χριστούγεννα.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρει:

«Φέτος τα Χριστούγεννα είναι διαφορετικά. Αλλά σήμερα το μήνυμά μου είναι αυτό της ελπίδας: μαζί μπορούμε να νικήσουμε αυτόν τον ιό.

Σε μόλις δύο ημέρες, ξεκινά ο εμβολιασμός στην ΕΕ.

Όταν εμβολιαστούν αρκετοί άνθρωποι, θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να παίρνουμε πίσω τις κανονικές ζωές μας. Μέχρι τότε, να μείνετε ασφαλείς. Καλά Χριστούγεννα».

This year, Christmas is different. But today my message is of hope: together we can beat this virus.



In just 2 days, vaccination will start across the EU.



Once enough people are vaccinated, we can start getting our normal lives back. Until then, stay safe.



Merry Christmas.