Μέρκελ: Σας ικετεύω, εμβολιαστείτε

Έκκληση προς στους πολίτες της Γερμανίας να σπεύσουν να εμβολιαστούν απηύθυνε η απερχόμενη Καγκελάριος της χώρας Άγκελα Μέρκελ καθώς ο αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων αυξάνεται με υψηλούς ρυθμούς.

Όπως είπε ο αριθμός όσων ανθρώπων χρειάζεται να εισαχθούν στις ΜΕΘ αυξάνεται επίσης απότομα ενώ και ο αριθμός των θανάτων μεγαλώνει.

«Σας ικετεύω, σπεύστε και εσείς (να εμβολιαστείτε) και προσπαθήστε να πείσετε συγγενείς και φίλους. Εάν σταθούμε ενωμένοι, αν θυμηθούμε να προστατεύουμε τους εαυτούς μας και να νοιαζόμαστε για τους άλλους, μπορούμε να βοηθήσουμε τη χώρα μας να αποφύγει πολλές δυσκολίες αυτό τον χειμώνα», είπε η Μέρκελ.

German Chancellor Angela Merkel is calling for people to get vaccinated, as a dramatic rise in #coronavirus infections threatens to overwhelm intensive care units. pic.twitter.com/W6jnFV7Dv7