Με επιβλητικό τρόπο στα προημιτελικά του Ρολάν Γκαρός ο Τσιτσιπάς!

Η φαινομενικά πιο δύσκολη αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά στο φετινό Ρολάν Γκαρός αποδείχθηκε άλλη μία τυπική διαδικασία. Ο φορμαρισμένος Ελληνας πρωταθλητής νίκησε με ένα πειστικό (και... γρήγορο, σε δύο ώρες και επτά λεπτά) ματς με 3-0 σετ (6-3, 6-2, 7-5) τον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα το απόγευμα της Κυριακής (6/6) και προκρίθηκε στους «8» του Γαλλικού Οπεν. Ο «Τσίτσι» θα αντιμετωπίσει την Τρίτη στα προημιτελικά τον Ρώσο και Νο2 στον κόσμο, Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Sensational from 🇬🇷 @steftsitsipas 👏



He's into the last eight after beating Carreno Busta 6-3, 6-2, 7-5.#RolandGarros pic.twitter.com/i11zK91pzj — ATP Tour (@atptour) June 6, 2021

Ο 29χρονος Ισπανός, Νο12 στην παγκόσμια κατάταξη, δεν κατόρθωσε να προβάλει ουσιαστική αντίσταση στον Τσιτσιπά. Ο 23χρονος τενίστας, Νο5 στον κόσμο, έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του και με μπρέικ έφτασε στο 2-0 στα γκέιμς, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή. Εφτασε στο 3-0 γκέιμς με άσο και με τον ίδιο τρόπο έκλεισε και το πρώτο σετ με 6-3, πετυχαίνοντας το 1-0, σε 43΄.

Ο Τσιτσιπάς έβαλε από την αρχή πίεση στον Καρένιο Μπούστα, τόσο με λιγοστά λάθη όσο κυρίως με πολύ δυνατό πρώτο σερβίς, που «χάλασε» τον ρυθμό του αντιπάλου του. Δύο εντυπωσιακά μπρέικ τού έδωσαν τη δυνατότητα να προηγηθεί με 4-0 γκέιμς και στο δεύτερο σετ, κάτι που έκανε απλή τη διαδικασία για το 2-0. Κι ενώ η «ζυγαριά» έδειχνε να «γέρνει» ολοκληρωτικά προς τον Ελληνα τενίστα, ο Ισπανός «εμφανίστηκε», αλλά προσωρινά...

Ο Καρένιο Μπούστα φάνηκε για λίγο απειλητικός, καθώς με δικό του μπρέικ έφτασε στο 2-0 γκέιμς του τρίτου σετ και κατόρθωσε να βρεθεί μπροστά και με 4-1! Μονάχα που η αντίδραση του Τσιτσιπά ήταν υποδειγματική, καθώς «έσπασε» το σερβίς του αντιπάλου του για το 4-3 και ισοφάρισε και σε 4-4! Με υπομονή και μπρέικ για το υπέρ του 6-5, έφτασε στο 7-5 και τη νίκη με 3-0 σετ, η οποία ήταν η τρίτη σε ισάριθμα παιχνίδια με τον Ισπανό.

Παράλληλα, δεν επέτρεψε στον Ισπανό να φτάσει στον τρίτο προημιτελικό του στο Παρίσι, μετά το 2017 και το 2020 και ο ίδιος θα επιχειρήσει να προκριθεί και στον ημιτελικό, κάτι που πέτυχε και πέρσι στο Γαλλικό Οπεν. Αντίπαλός του στην οκτάδα θα είναι ο Ρώσος, Νο2 στον κόσμο και «κακός δαίμονάς» του (μετρά μία νίκη και έξι ήττες απέναντί του), Ντανίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος λίγο αργότερα νίκησε 3-0 σετ (6-2, 6-1, 7-5) τον Χιλιανό Κριστιάν Γκαρίν.