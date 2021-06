Μ. Βρετανία: Παραμένει στην «πορτοκαλί» λίστα η Ελλάδα

Την αναθεωρημένη «πράσινη» λίστα ανακοίνωσε ο βρετανός υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς, με τους προορισμούς τους οποίους μπορούν να επισκέπτονται οι Βρετανοί τουρίστες χωρίς να έχουν την υποχρέωση να παραμείνουν σε καραντίνα.

Η Μάλτα και οι Βαλεαρίδες Νήσοι θα προστεθούν στην βρετανική πράσινη λίστα των χωρών που κρίνονται ασφαλείς για επίσκεψη χωρίς να απαιτείται καραντίνα κατά την επιστροφή στη Βρετανία, ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών της Μεγάλης Βρετανίας.

We’re adding Malta to the Govt green list 🟢



We’re also adding Madeira, the Balearic Islands, several UK Overseas Territories and Caribbean Islands (including Barbados) to the green list and green watchlist.



Israel & Jerusalem are also added to the green watchlist.