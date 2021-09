Κυρ. Μητσοτάκης: Ο Μάνφρεντ Βέμπερ νοιάζεται ειλικρινώς για την οικογένεια του ΕΛΚ

Τη στήριξή του στην υποψηφιότητα επανεκλογής του Μάνφρεντ Βέμπερ για τη θέση του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) εξέφρασε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς ο ευρωπαίος πολιτικός γνωστοποίησε στα κοινωνικά δίκτυα πως θα θέσει υποψηφιότητα για το ΕΛΚ και όχι για Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Ο Μάνφρεντ Βέμπερ νοιάζεται ειλικρινώς για την οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και το έχει αποδείξει και σε καλούς και σε απαιτητικούς καιρούς. Χρειαζόμαστε φιλοδοξία, σταθερότητα και ενότητα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ώστε να χτίσουμε μία ισχυρότερη και καλύτερη Ευρώπη για τους πολίτες της», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός, σχετικά με την απόφαση του Μάνφρεντ Βέμπερ να είναι υποψήφιος και πάλι για τη θέση του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) και να μη διεκδικήσει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Manfred Weber truly cares about the EPP family and has proven it in good times and in challenging ones. We need ambition, stability and unity in the @EPP to build a stronger and better Europe for its citizens. #epp #eppgroup https://t.co/GWHeL0IO6A