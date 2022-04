Κουλέμπα: «Αποτρόπαια πράξη βαρβαρότητας» οι βομβαρδισμοί στο Κίεβο

Η Ουκρανία χαρακτήρισε απόψε τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο "αποτρόπαια πράξη βαρβαρότητας", μεσούσης της επίσκεψης του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην ουκρανική πρωτεύουσα.

"Με αυτή την αποτρόπαια πράξη βαρβαρότητας, η Ρωσία αποδεικνύει ακόμη μια φορά τη στάση της απέναντι στην Ουκρανία, την Ευρώπη και τον κόσμο", κατήγγειλε σε μήνυμά του στο Twitter ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα.

