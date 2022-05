Ιράν: 5 νεκροί και τουλάχιστον 80 παγιδευμένοι από κατάρρευση κτιρίου

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την μερική κατάρρευση 10ώροφου κτιρίου στην πόλη Αμπαντάν του νοτίου Ιράν και τουλάχιστον 80 είναι παγιδευμένοι στα ερείπια, μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

Οι σωστικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ομάδες αρωγής στέλνονται από άλλες πόλεις για να συνδράμουν.

May 23 - Abadan, SW #Iran

A 10-story building known as Metropol collapsed/5 dead/27 injured/80+ trapped under rubble/Abadan MP blamed local officials responsible for building and inaugurating Metropol in 2019. pic.twitter.com/e7Bq19ZFpl