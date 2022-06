Ιράκ: Επίθεση με drone κατά του αμερικανικού προξενείου

Μια επίθεση με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στόχευσε σήμερα το βράδυ το αμερικανικό προξενείο στην πόλη Αρμπίλ του βόρειου Ιράκ, δήλωσε μια πηγή ασφαλείας στο Reuters.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα ή μεγάλης κλίμακας ζημιές.

ERBIL, June 8 (Reuters) - A drone attack targeted the U.S. Consulate in Iraq's northern city of Erbil on Wednesday, a security source told Reuters. pic.twitter.com/efJcr6ONDd