ΗΠΑ: Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από πυροβολισμούς σε λύκειο στο Μίσιγκαν - 15χρονος ο δράστης

Τουλάχιστον τρεις μαθητές σκοτώθηκαν και άλλοι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα στο Λύκειο Όξφορντ, στο Μίσιγκαν, έγινε γνωστό από τον σερίφη της περιοχής.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένας εκπαιδευτικός.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Fox2Detroit, το Λύκειο έχει αποκλειστεί. Ο σερίφης είπε ότι ένας ύποπτος έχει προσαχθεί και ένα όπλο κατασχέθηκε. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο δράστης ήταν ένας.

Οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν γύρω στη 1, τοπική ώρα.

Μια μαθήτρια, η Σαβάνα, που μίλησε στο κανάλι, είπε ότι στο σχολείο γίνονται τακτικά ασκήσεις για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών και όλοι ήξεραν τι να κάνουν. Ένας γονιός, που περίμενε απ’ έξω, μέσα στο αυτοκίνητό του, είπε ότι ο γιος του κρύφτηκε σε μια αίθουσα όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί και δεν έχει τραυματιστεί.

Ο δράστης, είναι 15χρονος μαθητής στο Λύκειο Όξφορντ, συνελήφθη αλλά δεν έδωσε καμία εξήγηση για την πράξη του, ανέφερε ο Μάικλ Μακέιμπ, ένας εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας.

«Μπορώ να σας πω ότι πυροβόλησε πολλές φορές», πρόσθεσε ο Μακέιμπ, διευκρινίζοντας ότι χρησιμοποίησε ένα ημιαυτόματο πιστόλι.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνά της στον χώρο του σχολείου, το οποίο αποκλείστηκε όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί, περίπου δέκα λεπτά πριν από τη 1 το μεσημέρι, τοπική ώρα.

A look from the ground as emergency vehicles rushed to Oxford High School a short time ago. pic.twitter.com/91lrM7tCsj