ΗΠΑ: Αεροσκάφος με 21 επιβαίνοντες κατέπεσε στο Τέξας - Όλοι οι επιβαίνοντες σώθηκαν

Ένα αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν 21 άνθρωποι, κατέπεσε σήμερα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απογείωσης, κοντά στο Χιούστον, στο Τέξας και όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος κατάφεραν να βγουν από το αεροπλάνο προτού πάρει φωτιά, έγινε γνωστό από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Το αεροσκάφος, ένα δικινητήριο McDonnell Douglas, σύμφωνα με έναν τοπικό αξιωματούχο, καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά, όπως φαίνεται στις εικόνες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες διάσωσης.

Από την πτώση του αεροσκάφους, τραυματίστηκε ελαφρά ένας άνθρωπος, είπε ο αξιωματούχος.

#BREAKING Plane crash in Texas, all 21 on aboard survive, says fire service pic.twitter.com/x7QQLBmxRT