Η Lidl Ελλάς καινοτομεί με το Lidl UP: Learn & Work, το πρώτο πρόγραμμα διττής εκπαίδευσης για το λιανεμπόριο στην Ελλάδα

Με αναγνωρισμένο πτυχίο και έμμισθη εργασιακή εμπειρία, σε συνεργασία με το δημόσιο Πειραματικό Ι.Ε.Κ. Γλυφάδας και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Η Lidl Ελλάς εκπαιδεύει τα Στελέχη Λιανικού Εμπορίου του αύριο. Γιατί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η καριέρα στο λιανικό εμπόριο διδάσκεται με το Lidl UP: Learn & Work, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και εργασίας, που η Lidl Ελλάς υλοποιεί σε συνεργασία με το δημόσιο Πειραματικό Ι.Ε.Κ. Γλυφάδας και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Το Lidl UP: Learn & Work στελεχώνει το πρώτο πειραματικό τμήμα της νέας ειδικότητας «Στέλεχος Λιανικού Εμπορίου». Οι σπουδαστές/στριες θα λαμβάνουν τη θεωρητική κατάρτιση στο δημόσιο Πειραματικό Ι.Ε.Κ. Γλυφάδας από έμπειρους καθηγητές, ενώ ταυτόχρονα θα εκπαιδεύονται στην πράξη σε ένα από τα καταστήματα της Lidl Ελλάς στην Αττική, από πιστοποιημένους εκπαιδευτές Διευθυντές Καταστημάτων.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο - για πρώτη φορά στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα - συνδυάζει σπουδές με σταθερό μηνιαίο μισθό, εκπαίδευση στην πράξη, πιστοποιημένο πτυχίο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και μια θέση Υποδιευθυντή/-τριας Καταστήματος να περιμένει τους/τις αποφοίτους του.

Έτσι, η Lidl Ελλάς στηρίζει έμπρακτα την αγορά εργασίας με καινοτόμες δράσεις, δίνοντας χώρο σε νέους και νέες χωρίς εργασιακή εμπειρία, αλλά με θέληση και όρεξη για μάθηση, να εξελιχθούν χωρίς όρια.

Από την πρώτη στιγμή, η Lidl Ελλάς βρήκε συνοδοιπόρο στο όραμά της το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων. Έχοντας ως αφετηρία την κοινή πρόταση της εταιρείας με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξασφαλίσει την ίδρυση της νέας ειδικότητας του Στελέχους Λιανικού Εμπορίου για τον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου και να ιδρύσει το πρώτο πειραματικό τμήμα της ειδικότητας στην Ελλάδα, στο δημόσιο Πειραματικό Ι.Ε.Κ. Γλυφάδας στην Αθήνα.

Η Νικολέττα Κολομπούρδα, HR Director & Member of the Board της Lidl Ελλάς, δήλωσε: «Με το Lidl UP: Learn & Work, δείχνουμε έμπρακτα τη στήριξή μας στη νέα γενιά, δημιουργώντας αξία για την Ελλάδα του αύριο. Αυτό το πρωτοποριακό πειραματικό πρόγραμμα διττής εκπαίδευσης συνδυάζει αναγνωρισμένη θεωρητική κατάρτιση στο δημόσιο Πειραματικό Ι.Ε.Κ. Γλυφάδας και έμμισθη εργασιακή εμπειρία στα καταστήματά μας. Στηρίζουμε και δίνουμε ευκαιρίες σε νέους και νέες, ώστε να προετοιμάσουμε τα Στελέχη Λιανικού Εμπορίου του αύριο, σήμερα.»

Οι αιτήσεις κλείνουν στις 27 Οκτωβρίου 2021 και το πρώτο τμήμα ανοίγει τις πόρτες του τον Δεκέμβριο. Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα και το όραμα της Lidl Ελλάς στο www.lidlup.gr.

