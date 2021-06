H Dell Technologies επαναπροσδιορίζει τη λύση Dell EMC VxRail που προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη απόδοση και ευελιξία

Ο ηγέτης στον κλάδο των λύσεων Hyper Converge Infrastructure (HCI) εισάγει νέα συστήματα που βασίζονται στους πιο πρόσφατους servers Dell EMC PowerEdge και τις νέες βελτιωμένες εκδόσεις του VxRail HCI System Software που απλοποιούν την ανάπτυξη των λύσεων και τη διαχείριση του κύκλου ζωής

Τα συστήματα Dell EMC VxRail που βασίζονται στους πιο πρόσφατους servers Dell EMC PowerEdge προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη απόδοση και χωρητικότητα

Οι νέοι δυναμικοί κόμβοι VxRail υποστηρίζουν την αρχιτεκτονική VMware HCI Mesh, επιτρέποντας στους χρήστες να κλιμακώνουν και να αναπτύσσουν ανεξάρτητα την υπολογιστική ισχύ και το storage, επιτυγχάνοντας καλύτερη διαχείριση των πόρων

Οι δυναμικοί κόμβοι VxRail με το VMware Cloud Foundation εισάγουν και επιτρέπουν την διασύνδεση με συστήματα αποθήκευσης όπως τα Dell EMC PowerStore, PowerMax και Unity XT για την υποστήριξη επιπρόσθετων φορτίων εργασίας με σημαντικό όγκο δεδομένων

Το λογισμικό συστήματος VxRail HCI System Software εισάγει αυτοματοποιημένα εργαλεία self-installation που δίνουν στους πελάτες μεγαλύτερο έλεγχο στην ανάπτυξη τους

Η Dell Technologies (NYSE: DELL) ανακοινώνει τα Dell EMC VxRail hyperconverged infrastructure – συστήματα HCI με βελτιωμένη απόδοση βασισμένα στους Dell EMC PowerEdge servers που κυκλοφόρησαν πρόσφατα. Ο ηγέτης στα συστήματα HCI1 παρέχει επίσης νέες βελτιώσεις στο λογισμικό καθώς και την εισαγωγή δυναμικών κόμβων (dynamic nodes), η οποία εξελίσσει τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν το VxRail. Το αποτέλεσμα είναι η αποτελεσματικότερη χρήση των υπαρχόντων πόρων και η υποστήριξη απαιτητικών φορτίων εργασίας, αξιοποιώντας τα συστήματα αποθήκευσης της Dell Technologies .

Το VxRail, το μόνο σύστημα HCI που σχεδιάζεται και υλοποιείται από κοινού με τη VMware, προσφέρει μοναδικές δυνατότητες αυτοματισμού και ενορχήστρωσης που επιτρέπουν στους περισσότερους από 12.000 πελάτες μας να επιταχύνουν τα επιχειρηματικά αποτελέσματα στα κύρια data centers, καθώς και στο cloud και το edge. Σύμφωνα με την έρευνα της IDC, οι πελάτες του VxRail πέτυχαν 452% πενταετή Return On Investmest (ROI) απόδοση, 70% μεγαλύτερη παραγωγικότητα των ομάδων IT και 92% απρόσκοπτη λειτουργία (χωρίς απρογραμμάτιστα downtimes) σε σύγκριση με προηγούμενα περιβάλλοντα IT.2

«Οι πελάτες στρέφονται στο Dell EMC VxRail, επειδή προσφέρει μια απλή και ολιστική εμπειρία IT που είναι η βάση και οδηγεί τις λύσεις υβριδικού cloud», δήλωσε ο Jeff Boudreau, president and general manager, Infrastructure Solutions Group, Dell Technologies.

Κορυφαίες επιδόσεις για κρίσιμες εφαρμογές

Τα νέα συστήματα VxRail με την τελευταία τεχνολογία των Dell EMC PowerEdge servers, συμπεριλαμβανομένων και των επεξεργαστών 3ης γενιάς Intel Xeon® Scalable, παρέχουν 42% περισσότερους πυρήνες για ταχύτερη απόδοση σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές.3 Με την (προαιρετική) χρήση της Intel Optane Persistent memory Σειράς 200 αυξάνεται το bandwidth κατά 32% κατά μέσο όρο, σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.4

Επιλεγμένα συστήματα VxRail ενημερώνονται επίσης με επεξεργαστές 3ης γενιάς AMD EPYC™, προσφέροντας στους πελάτες ευελιξία και επεκτασιμότητα με έως και 64 πυρήνες ανά επεξεργαστή με αυξημένη απόδοση5 , για την υποστήριξη ενός διευρυμένου φάσματος φορτίων εργασίας.

Οι συνεχείς εξελίξεις στο λογισμικό συστήματος VxRail HCI System Software επιτρέπουν μια απρόσκοπτη εμπειρία με την υιοθέτηση πλατφορμών επόμενης γενιάς, με απλοποιημένη ανάπτυξη και διαχείριση της λύσης VxRail. Οι επιπλέον βελτιώσεις της λύσης VxRail περιλαμβάνουν:

Η Σειρά VxRail V προσφέρει τώρα επιλογές για NVIDIA A40 ή A100 Tensor Core GPUs. Σε συνδυασμό με το λογισμικό NVIDIA AI Enterprise και τις δυνατότητες NVMe caching, προσφέρουν μεγαλύτερη απόδοση και απλούστερη ανάπτυξη για απαιτητικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και μηχανικής μάθησης (ML).

Η Σειρά VxRail P παρέχει έως και 20% αύξηση της χωρητικότητας για την καλύτερη υποστήριξη μιας σειράς φορτίων εργασίας όπως Virtual Desktop Infrastructure (VDI), βίντεο συνεχούς ροής και ιατρική απεικόνιση.

Η Σειρά VxRail E προσφέρει στους πελάτες μεγαλύτερη ευελιξία με 50% περισσότερες υποδοχές PCIe για την προσθήκη πόρων, όπως κάρτες δικτύου ή θύρες fiber channel.

Οι πελάτες μας μπορούν επίσης να αναμένουν ταχύτερη απόκριση των εφαρμογών τους από τα συστήματα PowerEdge που βασίζονται σε τεχνολογία Intel με την προσθήκη της τεχνολογίας PCIe Gen 4, το οποίο διπλασιάζει το εύρος ζώνης και προσφέρει 33% περισσότερα PCIe lanes για την επιτάχυνση της επεξεργασίας δεδομένων. 6

Εισαγωγή υποστήριξης των δυναμικών κόμβων Dell EMC VxRail

Η Dell Technologies εισάγει δυναμικούς κόμβους VxRail – αμιγώς υπολογιστικά συστήματα που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους πελάτες να απλοποιούν τις λειτουργίες, να διαχειρίζονται καλύτερα τους πόρους αποθήκευσης και να μειώνουν το κόστος, υποστηρίζοντας περισσότερα φορτία εργασίας και επεκτείνοντας τα περιβάλλοντα VxRail ώστε να περιλαμβάνουν και εξωτερικές επιλογές αποθήκευσης. Οι πελάτες μπορούν να επεκτείνουν το λειτουργικό μοντέλο του VxRail για να περιλάβει και εξωτερικές μονάδες αποθήκευσης, διαμοιράζοντας τη χωρητικότητα αποθήκευσης VMware vSAN σε clusters μέσω της αρχιτεκτονικής VMware vSAN HCI Mesh.

«Οι επικεφαλής των τμημάτων ΙΤ θέλουν να μειώσουν την πολυπλοκότητα των data centers, να αξιοποιήσουν στο έπακρο τους προϋπολογισμούς τους για το ΙΤ και να βελτιστοποιήσουν την παραγωγικότητα. Η hyperconverged υποδομή τούς βοηθά να κάνουν και τα τρία», δήλωσε ο Paul Nashawaty, senior analyst, Enterprise Strategy Group. «Με τις νέες ενημερώσεις του VxRail, η Dell Technologies επαναπροσδιορίζει αυτά που μπορούν να αναμένουν οι επιχειρήσεις από την υποδομή HCI και η προσέγγιση της Dell την καθιστά πιο ισχυρή, ευκολότερη στη χρήση και ικανή να χειρίζεται ακόμα πιο απαιτητικά φορτία εργασίας».

Το VMware Cloud Foundation πάνω σε VxRail, ως μια υβριδική πλατφόρμα υποδομής cloud , μπορεί να διαρθρωθεί με την επιλογή δυναμικών κόμβων που αξιοποιούν τα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων όπως το Dell EMC PowerStore, το PowerMax ή το Unity XT ως κύριους χώρους αποθήκευσης. Οι πελάτες μπορούν να κλιμακώνουν ευέλικτα τους υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους ανεξάρτητα, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των φορτίων εργασίας τους, επεκτείνοντας το λειτουργικό μοντέλο του VxRail με τη στενή ενσωμάτωσή του με το οικοσύστημα Vmware, με μόνη πηγή υποστήριξης την Dell Technologies.

«Ο συνδυασμός της απλότητας και της ευελιξίας του VMware Cloud Foundation στο Dell EMC VxRail με συστοιχίες αποθήκευσης επιχειρησιακής κλάσης όπως το Dell EMC PowerStore μας βοηθά να αντιμετωπίζουμε ακόμη περισσότερα φορτία εργασίας», δήλωσε ο Eric Miller, vice president of private cloud, Rackspace. «Είναι ο τέλειος συνδυασμός πόρων, που μας επιτρέπει να επωφελούμαστε από την αυτοματοποίηση της υποδομής HCI, την ευελιξία του υβριδικού cloud και την απόδοση και την αποδοτικότητα του storage επιχειρησιακής κλάσης».

Το λογισμικό VxRail υποστηρίζει αυτοματοποιημένη εγκατάσταση και τις νεότερες κυκλοφορίες λογισμικού VMware

Οι νέες βελτιώσεις στο VxRail HCI System Software δίνουν στους πελάτες μεγαλύτερο έλεγχο στην εγκατάσταση με νέα εργαλεία αυτοεξυπηρέτησης. Οι πελάτες μπορούν να επικυρώνουν, να ενορχηστρώνουν και να αυτοματοποιούν την ανάπτυξη clusters με το δικό τους ρυθμό, κάτι που είναι ιδανικό για επιχειρήσεις με απομακρυσμένο ή κατανεμημένο εργασιακό περιβάλλον. Οι πρόσθετες δυνατότητες λογισμικού επιτρέπουν στους πελάτες να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις φορτίων εργασίας, χάρη στη δυναμική επανεγκατάσταση ή ανακατανομή κόμβων μέσα σε clusters.

Περαιτέρω βελτιώσεις λογισμικού καθιστούν τη διαχείριση του κύκλου ζωής (life-cycle management - LCM) ακόμα πιο προηγμένη, προσφέροντας ενημερώσεις VMware, όπως NSX-T και Tanzu, σε έναν μόνο κύκλο αναβάθμισης. Ο LCM απλοποιείται περαιτέρω προσθέτοντας το πακέτο εγκατάστασης NVIDIA AI Enterprise και VMware στη διαδικασία του LifeCycle Management (LCM) για ακόμη ευκολότερη ανάπτυξη. Οι πελάτες μπορούν πλέον να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα συντήρησης με πιο ευέλικτες επιλογές αναβάθμισης και να επικυρώνουν αυτόματα την υποδομή τους με βελτιωμένες δυνατότητες compliance reporting.

«Το VxRail θέτει το ρυθμό για την υιοθέτηση της υποδομής HCI, καθώς οι πελάτες εκτιμούν την απρόσκοπτη εμπειρία που δημιουργείται από κοινού από την Dell Technologies και την VMware», δήλωσε ο Lee Caswell, vice president, marketing, Cloud Platform Business Unit, VMware. «Χάρη στη γρήγορη προσθήκη υποστήριξης στις πιο πρόσφατες δυνατότητες vSAN, συμπεριλαμβανομένου και του HCI Mesh, το VxRail διασφαλίζει καλύτερα την αξία της υποδομής HCI για φορτία εργασίας υψηλής απόδοσης, περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών AI / ML και υπολογιστικές εφαρμογές με μεγάλες απαιτήσεις χωρητικότητας».

Διαθεσιμότητα

Τα συστήματα VxRail με επεξεργαστές 3ης γενιάς Intel Xeon θα είναι παγκοσμίως διαθέσιμα τον Ιούλιο του 2021.

Τα συστήματα VxRail με επεξεργαστές 3ης γενιάς AMD EPYC θα είναι παγκοσμίως διαθέσιμα τον Ιούνιο του 2021.

Οι ενημερώσεις του VxRail HCI System Software θα είναι παγκοσμίως διαθέσιμες τον Ιούλιο του 2021.

Οι δυναμικοί κόμβοι VxRail θα είναι παγκοσμίως διαθέσιμοι τον Αύγουστο του 2021.

Οι επιλογές αυτο-εγκατάστασης VxRail θα ξεκινήσουν αρχικά από τη Βόρεια Αμερική μέσω ενός προγράμματος πρόσβασης τον Αύγουστο του 2021.

Πρόσθετες πηγές

Σχετικά με την Dell Technologies

Η Dell Technologies (NYSE:DELL) βοηθά τους οργανισμούς και τους ανθρώπους να οικοδομήσουν το ψηφιακό τους μέλλον και να μετασχηματίσουν τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται, ζουν και ψυχαγωγούνται. Η εταιρεία παρέχει στους πελάτες της το ευρύτερο και πιο καινοτόμο χαρτοφυλάκιο τεχνολογίας και υπηρεσιών του κλάδου για την εποχή των δεδομένων.

1. IDC WW Quarterly Converged Systems Tracker, Q4 2020, Μάρτιος 2021, μερίδιο εσόδων συστημάτων Hyperconverged

2. IDC Business Value White Paper, χορηγούμενο από την Dell Technologies και την Intel, The Business Value of Dell EMC VxRail and VMware Cloud Foundation on Dell EMC VxRail , doc #US47005920, Δεκέμβριος 2020

3. Βάσει εσωτερικών δεδομένων έρευνας της Dell Technologies (Φεβρουάριος 2021) με τη σύγκριση VxRail βασισμένου σε 15ης γενιάς τεχνολογία PowerEdge με VxRail βασισμένο σε 14ης γενιάς τεχνολογία PowerEdge. Οι πραγματικές τιμές ενδέχεται να διαφέρουν.

4. Δείτε το https://edc.intel.com/content/www/us/en/products/performance/benchmarks/200-series/ για περισσότερες πληροφορίες. Οι πραγματικές τιμές μπορεί να διαφέρουν.

5. Βάσει εσωτερικών μετρήσεων της AMD από 02/1/2021, στη μέση βελτίωση της απόδοσης της συχνότητας ISO σε σύστημα AMD EPYC™ 72F3 (8C/8T, 3.7GHz) σε σύγκριση με σύστημα AMD EPYC™ 7F32 (8C/8T, 3.7GHz), ανά πυρήνα, ενός thread, χρησιμοποιώντας επιλεγένο σύνολο φορτίων εργασίας μεταξύ των οποίων SPECrate®2017_int_base,SPECrate®2017_fp_base, και αντιπροσωπευτικά φορτία εργασίας server. Τα SPEC® και SPECrate® είναι σήματα κατατεθέντα της Standard Performance Evaluation Corporation. Μάθετε περισσότερα στο spec.org.

6. Βάσει εσωτερικής έρευνας της Dell Technologies (Φεβρουάριος 2021) με σύγκριση VxRail βασισμένου σε 15ης γενιάς τεχνολογία PowerEdge και VxRail βασισμένου σε 14ης γενιάς τεχνολογία PowerEdge. Οι πραγματικές τιμές μπορεί να διαφέρουν.