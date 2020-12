Guardian: O Μπ. Τζόνσον θα... αυτοανακυρηχθεί νικητής στις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ

Tolga Akmen/Pool via AP

Ο Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να υποστηρίξει ότι κέρδισε στις συνομιλίες με την ΕΕ, ισχυριζόμενος ότι επικράτησαν οι θέσεις της Ντάουνινγκ Στριτ σε 28 βασικά ζητήματα έναντι 11 των Βρυξελλών, σύμφωνα με κυβερνητικό έγγραφο που επικαλείται η εφημερίδα Guardian.

Το έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε ως μέρος της προσπάθειας του Ηνωμένου Βασιλείου να προωθήσει τη συμφωνία στους βουλευτές του Συντηρητικού Κομματος, αναφέρει ότι οι διαπραγματευτές υπό τον Ντέιβιντ Φροστ επικράτησαν στο 43% των μεγάλων ζητημάτων για την εμπορική συμφωνία, σε σύγκριση με 17% για τον διαπραγματευτή της ΕΕ, Μισέλ Μπαρνιέ. Το υπόλοιπο 40% της συνθήκης είναι ένας "ισορροπημένος συμβιβασμός", σύμφωνα με το έγγραφο.

