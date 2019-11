Γερμανία: Ισχυρή έκρηξη σε ορυχείο - 30 εργάτες εγκλωβισμένοι

Πυροσβέστες έχουν αρχίσει επιχείρηση διάσωσης έως και 30 εργατών που έχουν παγιδευτεί σε ασφαλές μέρος κάτω από τη Γη έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε ορυχείο της ανατολικής Γερμανίας, έγινε γνωστό από την τοπική εφημερίδα Mitteldeutsche Zeitung και την Deutsche Welle.

Τουλάχιστον δύο εργαζόμενοι έχουν τραυματιστεί από την έκρηξη που σημειώθηκε την ώρα που γέμιζαν μερικές κοιλότητες του ορυχείου.

Αυτό το ορυχείο ποτάσας στην πόλη Τόιτσενταλ, στο κρατίδιο της Σαξονίας- Άνχαλτ, έκλεισε το 1982, ανακοίνωσε η εταιρεία που το διαχειρίζεται. Έκτοτε χρησιμοποιείται για την απόρριψη απορριμμάτων από άλλα ορυχεία. Οι εργαζόμενοι σε αυτό κλείνουν τις κοιλότητες που έχουν δημιουργηθεί έπειτα από 80 χρόνια λειτουργίας του ορυχείου, τοποθετώντας σε αυτές απορρίμματα και χώμα και προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο το ορυχείο από την κατάρρευση.

Η πόλη Τόιτσενταλ βρίσκεται 150 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Βερολίνου.

At least two people were injured and at least 30 people remain trapped underground after an explosion 700 meter underground at a mine in #Teutschenthal in Sachsen-Anhalt, eastern Germany.

The workers escaped to a secure underground area awaiting their rescue. pic.twitter.com/v9hCnP75fV