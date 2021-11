Φον Ντερ Λάιεν: Οι ενισχυτικές δόσεις πρέπει να είναι διαθέσιμες για τους ενήλικες - Προτεραιότητα στους άνω των 40 ετών

«Οι ενισχυτικές δόσεις των εμβολίων κατά της Covid-19 πρέπει να είναι διαθέσιμες για τους ενήλικες, δίνοντας προτεραιότητα στα άτομα άνω των 40 ετών και στα ευάλωτα άτομα». Αυτό δήλωσε σήμερα η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο twitter.

H Πρόεδρος της Κομισιόν επισημαίνει επίσης ότι «η νέα αξιολόγηση κινδύνου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) είναι σαφής: πρέπει να επιταχύνουμε τον εμβολιασμό για να ελέγξουμε την πανδημία». Τονίζει, τέλος, ότι πρέπει να κρατάμε τις μάσκες και τις αποστάσεις.

New @ECDC_EU risk assessment is clear: we must step up vaccination to control the pandemic.⁰

We want to convince people to get vaccinated.⁰

Boosters should be available for adults, with priority for people over 40 and vulnerable people.⁰

And let's keep distance and masks!