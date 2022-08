Φον ντερ Λάιεν: Ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη συνδρομή της με πυροσβέστες στις φωτιές της Γαλλίας

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν ευχαρίστησε την Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες που συνδράμουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών στη Γαλλία με ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό της στο Twitter.

Τα τελευταία 24ωρα η Γαλλία και συγκεκριμένα οι νοτιοδυτικές περιοχές της χώρας ταλανίζονται από μεγάλες πυρκαγιές.

«Χιλιάδες ηρωικοί πυροσβέστες δουλεύουν ακούραστα απέναντι στις πυρκαγιές που ξεσπούν στην ήπειρό μας».

«Η ΕΕ έχει κινητοποιήσει βοήθεια για την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, την Τσεχία, την Αλβανία και τη Γαλλία μέσω του rescEU», πρόσθεσε και ολοκλήρωσε: Είμαι ευγνώμων για την Ελλάδα, τη Σουηδία, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Πολωνία την Αυστρία και τη Ρουμανία που στηρίζουν τη Γαλλία αυτή τη στιγμή» έγραψε χαρακτηριστικά.

